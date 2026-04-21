Cámara desoye petición del gobierno y busca acuerdo para tramitar megaproyecto

Casi dos horas duró una extensa reunión de bancadas realizada este lunes, en forma simultánea al desarrollo de la sesión de sala de la Cámara.

El encuentro convocado por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), tenía como objeto principal acordar un itinerario de tramitación al megaproyecto del Presidente José Antonio Kast, quien ingresaría este martes o el miércoles, a más tardar.

Para descomprimir el clima con la oposición, que incluso amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional, Alessandri, propuso a las bancadas derivar la iniciativa a más comisiones como Medio Ambiente y Vivienda. Ello implicaría no tramitarla exclusivamente en la Comisión de Hacienda como pretendía el Ejecutivo, a solicitud del ministro Jorge Quiroz.

En la cita, la mayoría de las bancadas se allanó a la fórmula del presidente de la corporación, avalada además por la recomendación jurídica del secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

Sin embargo, el acuerdo no se selló porque la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, pidió tomar la decisión definitiva una vez que se conozca el texto y por las dudas planteadas por el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, cuyo partido en este tema prefiere ceñirse al plan de Quiroz.

“Lo que tiene que hacer ahora el presidente de la Cámara, con la secretaría es presentar una propuesta de cómo va a ser tratado el proyecto. En base al mensaje que llegue mañana, ellos van a hacer la propuesta de a qué comisiones adicionales iría. Ahora, también tienen que presentar un cronograma, porque también tienen que ajustarse a la urgencia que va a poner el gobierno”, explicó la diputada Serrano, quien precisó que pidió dejar abiertas las comisiones adicionales a la espera de que se tenga claridad las temáticas que incluirá definitivamente esta iniciativa miscelánea.