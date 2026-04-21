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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a La Calera con el objetivo de alcanzar la cima de la Liga de Primera

    Los cruzados vuelven al torneo local con la posibilidad de emparejarse con Deportes Limache en la punta de la tabla. En tanto, los cementeros luchan por salir de los puestos de descenso. Sigue aquí los detalles del partido.

    Universidad Católica enfrenta a La Calera por la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Minuto a Minuto

    U. Católica 0-0 La Calera

    En el fondo

    La Calera si gana no saldrá de puestos de descenso, a no ser que triunfe por más de 7 goles. Pero si puede alcanzar a Cobresal (14) y Audax (13) que tienen 10 puntos.

    A tres puntos de la cima

    Si Católica gana hoy, compartirá la punta con Deportes Limache.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Liga de PrimeraUniversidad CatólicaUCLa CaleraUnión La CaleraUniversidad Católica vs La CaleraFútbolCampeonato ChilenoEn vivoMinuto a Minuto

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