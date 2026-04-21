En vivo: Universidad Católica enfrenta a La Calera con el objetivo de alcanzar la cima de la Liga de Primera
Los cruzados vuelven al torneo local con la posibilidad de emparejarse con Deportes Limache en la punta de la tabla. En tanto, los cementeros luchan por salir de los puestos de descenso. Sigue aquí los detalles del partido.
Minuto a Minuto
U. Católica 0-0 La Calera
En el fondo
La Calera si gana no saldrá de puestos de descenso, a no ser que triunfe por más de 7 goles. Pero si puede alcanzar a Cobresal (14) y Audax (13) que tienen 10 puntos.
A tres puntos de la cima
Si Católica gana hoy, compartirá la punta con Deportes Limache.
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