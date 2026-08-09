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    De principio a fin: Joaquín Niemann resiste la presión y corona una brillante actuación con el título del LIV de Nueva York

    El golfista nacional consiguió su segundo éxito en la temporada y el noveno en este circuito. Una victoria que le da un sabor mucho más dulce a su año.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann, posando con el trofeo de campeón en Nueva York. Foto: Montana Pritchard/LIV Golf.

    Dominó de principio a fin. Joaquín Niemann volvió a brillar en el LIV Golf y conquistó en Nueva York su segunda corona del año. El talagantino lideró las cuatro rondas del certamen. En las dos primeras, logró sacar una ventaja holgada que se estrechó durante el fin de semana a lo mínimo. Sin embargo, fue ahí donde el chileno mostró toda su jerarquía para conquistar el certamen, con 268 golpes (-16), y conseguir su noveno título en este circuito. Más que ninguno.

    Al igual que en la ronda del sábado, Joaco sufrió con el primer hoyo. Un bogey marcó la parada inicial tras problemas con el putt, recortando la diferencia a solo un tiro con el local Harold Varner III. Luego, esta distancia se acortó aún más, con un birdie del norteamericano en el sexto, lo que dejó el torneo con dos punteros.

    Nuevamente el viento a ratos fue un factor complejo en el Trump National Golf Club Bedminster, propiedad del presidente de Estados Unidos, quien otra vez estuvo presente y saludó al chileno tras su victoria, lo que demandaba una máxima precisión para mantenerse en la lucha. Y esa virtud apareció en el momento preciso. En la séptima bandera el nacional conectó su primer acierto de la tarde, desde una distancia bastante respetable, para volver a ser el líder en solitario.

    Pero del otro lado, Varner III estaba inspirado en ese tramo, y un nuevo birdie en el octavo lo volvió a poner en la cima junto con Niemann, lo que ratificó que la lucha por el título iba a ser hasta el final. Para ese momento, el chileno necesitaba con urgencia estar fino en el green, para poder aprovechar de mejor manera sus tiros de salida y de aproximación.

    El comienzo de la segunda mitad del recorrido fue de infarto, con ambos líderes peleando palmo por la victoria. En el 12, el swing le jugó una mala pasada al norteamericano, quien quedó a bastante distancia del agujero, lo que derivó en su primer bogey de la tarde. Ahí empezó a abrirse el camino para el criollo.

    Despierta Joaco

    En la decimotercera parada, Joaco sacó a relucir todo su talento para conectar un birdie desde gran distancia. La ejecución con el putt fue perfecta y el talagantino estiró su ventaja a dos impactos sobre su perseguidor, con solo cinco hoyos por jugar.

    El torneo se definió en la bandera 15. Ahí, gracias a un notable tiro de salida y un descomunal approach, el exponente nacional quedó en posición de águila, una oportunidad que no dejó pasar para estirar su ventaja a cuatro tiros y pavimentar su camino al título.

    Las últimas tres estaciones fueron casi un paseo para Niemann, quien administró la diferencia y se coronó sin objeciones, más allá del sorpresivo bogeys en el 17 que no alteró mayormente el desenlace. De paso, se embolsó un cheque de US$ 4 millones. Eso sí, su equipo no corrió la misma suerte, pues sus compañeros Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Sebastián Muñoz tuvieron una difícil jornada que rezagó al elenco sudamericano en la lucha colectiva, debiendo conformarse con el segundo lugar igualado con Legion XII.

    En la competencia individual, con los 200 puntos que sumó, Joaco regresó al podio de la temporada, aunque sin chances de superar al español Jon Rahm, quien a pesar de su discreta actuación en la Gran Manzana, logró el tricampeonato. Además, tendrá un gran salto en el ranking mundial que lo pondrá de vuelta sobradamente en el top 50.

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannTorque GCHarold Varner IIIJon RahmNueva York

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