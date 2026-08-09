El clásico penquista es lila: Deportes Concepción aguanta pese a la polémica expulsión de Larrivey y vence a la UdeC

El clásico de la Región del Biobío quedó en manos de Deportes Concepción. En uno de los duelo más atractivos de la fecha 18 de la Liga de Primera, el cuadro lila se impuso por 1-0 a Universidad de Concepción para celebrar un triunfo clave y adueñarse del festejo penquista.

El responsable de inscribir la única cifra en el marcador no fue otro que el incombustible Joaquín Larrivey. El centrodelantero volvió a demostrar que los años no pasan por él a la hora de alzarse como un goleador de raza. Eso sí, no todo fue celebración para el transandino. El “Bati” protagonizó una escena negativa en el segundo tiempo, cuando se fue expulsado por una polémica con el árbitro Fernando Vejar.

El León de Collao celebra

De cara al tradicional duelo en el Ester Roa Rebolledo, los dos conjuntos llegaban con realidades distintas. Si Deportes Concepción era todo alegría por una racha de cinco triunfos consecutivos, con tres victorias en Copa Chile y con goleada por 3-0 a la UC incluida, la UdeC era todo lo contrario. Y es que el Campanil no gana por Primera División desde el 16 de mayo, cuando transcurría la jornada 12.

En ese sentido, el buen estado de forma fue aprovechado por el equipo que dirige Fernando Díaz. El León de Collao buscó con más iniciativa durante el primer tiempo hasta encontrarse con la jugada que los puso en ventaja: en los minutos de adición de la primera parte, el juez del cotejo fue al VAR para revisar una falta de Yerco Oyanedel sobre Joaquín Montecinos y sancionó penal. El mencionado Larrivey no falló desde los 12 pasos, acumulando siete dianas en el presente Torneo Nacional.

Joaquín Larrivey convirtió el único gol del clásico entre Deportes Concepción y la UdeC, aunque más tarde se fue expulsado. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

De cara al complemento, el compromiso se tornó más áspero y con una dinámica rocosa. El mal estado de la cancha, que ya había levantado críticas en la última visita de Universidad Católica a Concepción, tampoco ayudó mucho para contribuir a un juego más fluido.

A raíz de esto, el trámite entró en una serie de reclamos, simulaciones y protestas que desencadenaron en una jugada que rápidamente crispó los ánimos. En los 66′, Larrivey acusó una lesión, pero se negó a utilizar la camilla pese a que el cuerpo médico había entrado para atenderlo. El argentino, de hecho, justificó que el instrumento para trasladarlo estaba roto y que por eso no se podía subir. Sin embargo, aquello poco le importó a Vejar, quien lo expulsó por hacer tiempo e increparlo por la medida.

Pese a estar con uno menos en el tramo final del encuentro, los lilas lograron sostener el resultados y se llevaron tres puntos que lo vuelven a alejar de la zona de peligro. Es más, actualmente se ubican en la décima casilla con 23 puntos, cerca de entrar en zona de Copa Sudamericana. En Universidad de Concepción, en tanto, el mal rendimiento los ha llevado a peligrar en la división de honor. El Campanil, que ahora está bajo las órdenes de la “Nona” Múñoz en su segundo ciclo, cayó hasta el lugar 14° y solo dos puntos lo separan de Cobresal, último elenco que está descendiendo.