Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
Los antecedentes meteorológicos anticipan precipitaciones moderadas a fuertes en Atacama entre el martes 11 y miércoles 12 de agosto, además de probables tormentas eléctricas en sectores desde Arica y Parinacota hasta Atacama.
Senapred mantiene vigente la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico en Atacama, en medio de distintos pronósticos que contemplan viento moderado a fuerte, precipitaciones y probables tormentas eléctricas durante los próximos días en sectores del norte del país.
Una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte, asociada a una condición de corriente en chorro, contempla velocidades estimadas de entre 80 y 100 km/h en la cordillera de Atacama hasta la noche del lunes 10 de agosto.
El mismo antecedente incluyó a la cordillera de Antofagasta, donde se estimaron vientos de entre 80 y 100 km/h para el viernes 7 y sábado 8 de agosto.
A ello se suma un pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en Atacama, desde la mañana del martes 11 hasta la noche del miércoles 12 de agosto.
Para la cordillera de la costa y sectores de valles se estiman entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones tanto el martes como el miércoles. Los mismos montos se proyectan para la Pampa, mientras que en la precordillera se esperan entre 30 y 40 milímetros durante el martes y entre 20 y 30 milímetros el miércoles.
Probables tormentas eléctricas
Otro aviso meteorológico emitido el sábado 8 de agosto advierte sobre probables tormentas eléctricas, también asociadas a una vaguada en altura, desde la tarde del lunes 10 hasta la noche del miércoles 12.
El fenómeno contempla sectores de Arica y Parinacota, específicamente precordillera y cordillera; Tarapacá, en precordillera y cordillera; Antofagasta, en precordillera occidental, precordillera alto Loa, precordillera Salar y cordillera; y Atacama, en cordillera de la costa y sectores de valles, Pampa, precordillera y cordillera.
En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) actualizó su minuta técnica por peligro de remoción en masa para Atacama. El organismo indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta para cordillera, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la costa, y moderada para valles transversales y Pampa de la región.
En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, Senapred mantiene la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde el 12 de julio.
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