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    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Los antecedentes meteorológicos anticipan precipitaciones moderadas a fuertes en Atacama entre el martes 11 y miércoles 12 de agosto, además de probables tormentas eléctricas en sectores desde Arica y Parinacota hasta Atacama.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Senapred mantiene vigente la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico en Atacama, en medio de distintos pronósticos que contemplan viento moderado a fuerte, precipitaciones y probables tormentas eléctricas durante los próximos días en sectores del norte del país.

    Una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte, asociada a una condición de corriente en chorro, contempla velocidades estimadas de entre 80 y 100 km/h en la cordillera de Atacama hasta la noche del lunes 10 de agosto.

    El mismo antecedente incluyó a la cordillera de Antofagasta, donde se estimaron vientos de entre 80 y 100 km/h para el viernes 7 y sábado 8 de agosto.

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A ello se suma un pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en Atacama, desde la mañana del martes 11 hasta la noche del miércoles 12 de agosto.

    Para la cordillera de la costa y sectores de valles se estiman entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones tanto el martes como el miércoles. Los mismos montos se proyectan para la Pampa, mientras que en la precordillera se esperan entre 30 y 40 milímetros durante el martes y entre 20 y 30 milímetros el miércoles.

    Probables tormentas eléctricas

    Otro aviso meteorológico emitido el sábado 8 de agosto advierte sobre probables tormentas eléctricas, también asociadas a una vaguada en altura, desde la tarde del lunes 10 hasta la noche del miércoles 12.

    El fenómeno contempla sectores de Arica y Parinacota, específicamente precordillera y cordillera; Tarapacá, en precordillera y cordillera; Antofagasta, en precordillera occidental, precordillera alto Loa, precordillera Salar y cordillera; y Atacama, en cordillera de la costa y sectores de valles, Pampa, precordillera y cordillera.

    En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) actualizó su minuta técnica por peligro de remoción en masa para Atacama. El organismo indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta para cordillera, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la costa, y moderada para valles transversales y Pampa de la región.

    En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, Senapred mantiene la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde el 12 de julio.

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
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