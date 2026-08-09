A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo avanzan los partidos de la Liga de Primera, donde Unión La Calera cuenta con la visita de Colo Colo por la Fecha 18.

Los locales vienen de caer por 0-4 ante Cobresal, mientras que el Cacique se alzó por 4-3 ante Everton y llega como líder de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Unión La Calera vs. Colo Colo

El partido de Unión La Calera contra Colo Colo es este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán.

Dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo

El partido de Unión La Calera contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.