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    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    El servicio registró casos de maltrato a una ballena jorobada y lobos marinos, especies protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Alerta en Antofagasta por lobos marinos heridos: acusan ataques con armas blancas contra ejemplares protegidos

    A raíz de detecciones de casos graves de afectación a fauna marina protegida, en condiciones de varamiento o con heridas, la costa de Antofagasta se encuentra en la mira de diferentes autoridades regionales.

    “Esto es inaceptable”, declaró el diputado Sebastián Videla (Ind.), quien manifestó que ha recibido denuncias de ataques con armas blancas a lobos marinos en la ciudad del norte grande.

    El parlamentario por la Región de Antofagasta se refirió al tema en un video publicado en sus redes sociales, donde también deslizó críticas a una apertura del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, a evaluar el levantamiento de la veda que existe sobre esta especie.

    “Pertenecen a nuestras costas, a nuestro ecosistema, incluso antes que nosotros. El Gobierno ha anunciado la posibilidad de matar a los lobos marinos. Esto no lo podemos permitir bajo ningún motivo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

    También sobre las ofensivas contra los mamíferos pinnípedos reportadas en Antofagasta, Videla recalcó la importancia de tomar acciones concretas. “El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lo está haciendo con estos ataques, pero también es muy importante poder tomar otras alternativas para poder protegerlos”.

    Así, anunció que busca hablar con la Delegación Presidencial “para poder avanzar en soluciones concretas que permitan poder resguardar a los lobos marinos”.

    Tras la detección de ejemplares de lobo marino con heridas graves y atribuibles a la acción humana, la Dirección Regional de Sernapesca entabló una denuncia por maltrato animal a inicios de agosto, ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

    Dentro de los casos registrados por el servicio entre abril y julio de este 2026, en sectores como el Muelle Melbourne Clark y la Caleta de Pescadores, figura la identificación de dos ejemplares con lesiones oculares severas, con uno de ellos que perdió la visión de un ojo.

    Dentro de los otros mamíferos pinnípedos localizados con lesiones, hay uno con un corte profundo en el lomo y otro con una herida abierta, provocada por un elemento cortante.

    Ballena jorobada

    El servicio también presentó una denuncia ante el Juzgado de Garantía de Mejillones para esclarecer las causas del varamiento de un ejemplar juvenil macho de ballena jorobada.

    El hecho ocurrió el 19 de julio al norte del balneario Hornitos. Los informes técnicos indican que el cetáceo presentaba un enmalle severo con una red de pesca, que le generó lesiones profundas, hemorragias y una fractura en su aleta pectoral.

    Según la denuncia, la evidencia apunta a que el animal estaba vivo al momento del enmalle. Estos hechos constituyen una presunta infracción al artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que sanciona a quien dé muerte a cetáceos.

    Diputado Videla denuncia ataques a lobos marinos en Antofagasta: Sernapesca ya denunció los hechos

    “Hemos solicitado una orden amplia de investigar al Ministerio Público, para que ordene las diligencias pertinentes a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI, con el fin de identificar a los responsables de estos hechos” afirmó Pilar Irribarren, directora regional de Sernapesca Antofagasta.

    La autoridad recalcó que estas especies están protegidas con “medidas como la veda extractiva nacional y convenios internacionales como Cites”.

    Pilar Irribarren, directora regional de Sernapesca Antofagasta, se refirió a las denuncias presentadas. “Hemos solicitado una orden amplia de investigar al Ministerio Público, para que ordene las diligencias pertinentes a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI, con el fin de identificar a los responsables de estos hechos ocurridos en distintos puntos de la costa de la región de Antofagasta. Cabe recordar que estas especies se encuentran protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura, medidas como la veda extractiva nacional y convenios internacionales como Cites”, señaló la autoridad.

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    Más sobre:AntofagastaSernapescaSebastián VidelaLobos marinosBallena jorobada

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