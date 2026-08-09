Agenda de seguridad de Kast: Vodanovic plantea que “poner una frase” en la Constitución “no va a cambiar la realidad”. En la imagen, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió ciertos reparos en la iniciativa. Entre ellos, planteó la necesidad de incorporar medidas relacionadas con el sistema penitenciario, construcción de cárceles, reinserción social y persecución del crimen organizado.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria señaló que “es necesario que el Gobierno cumpla con todo lo que comprometió durante la campaña, no con una parte ”. Asimismo, afirmó que “hay temas que ya están y existen”.

En este sentido, expresó que “echa de menos” una serie de consideraciones, como “el tema penitenciario, la construcción de cárceles, el tratamiento al interior de las cárceles” y los regímenes de administración dentro de ellas. Asimismo, mencionó la reinserción social y temas relacionados a la aplicación de la justicia.

“No es para criticar, sino simplemente decir que hay una visión que encuentro que no es suficiente, suficientemente amplia y que de verdad este es el principal problema que tiene el país junto con la cesantía”, comentó.

“No conozco la reforma, no puedo saber si estoy de acuerdo o no, porque no conozco el texto, por lo tanto lo vamos a estudiar”, dijo. En este sentido, comentó que este lunes se dará una instancia para presentar la reforma constitucional, a las 8:45 de la mañana, en La Moneda, pero que no podrá asistir.

Al mismo tiempo, confirmó que la oposición puede colaborar en la materia, en mejorar los proyectos. Aunque también señaló que les gustaría que hubiera un tratamiento prelegislativo. “Esto no se tiene que ver como un tema, la seguridad me refiero, de izquierda o de derecha, las personas afectadas son toda la población”, señaló.

Reforma constitucional y nuevo Estado de Excepción

Vodanovic dijo que también echa “de menos” un combate efectivo contra el crimen organizado “no a nivel constitucional, porque esto de poner una frase no va a cambiar la realidad”. Con esto, la timonel de la tienda socialista se refirió al cambio frase la reforma constitucional para establecer expresamente que constituye un deber del Estado proteger la seguridad de las personas.

“La Constitución es necesaria, como un límite al ejercicio del poder. Por eso, esta reforma, que viene mañana, no la conozco y no sé qué garantías se van a limitar porque un Estado de Excepción se llama de Excepción Constitucional porque limita garantías constitucionales. Entonces, ¿Qué garantías se van a limitar?“, declaró la senadora.

“Las Fuerzas Armadas pueden colaborar a la seguridad pública, no ser quienes tengan la labor principal, pero sí, por ejemplo, en un sistema de resguardo perimetral, para que así las policías puedan ingresar en condiciones de seguridad para ellos”, manifestó.

Agenda de seguridad de Kast: Vodanovic plantea que “poner una frase” en la Constitución “no va a cambiar la realidad” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Consultada sobre un nuevo Estado de Excepción, la senadora no se cerró de plano: “Hay que ver la ingeniería de los detalles”. Asimismo, abordada sobre la suspensión de algunos derechos como la intervención de telecomunicaciones en áreas o la incautación sin orden judicial de determinados bienes, la parlamentaria recordó el proyecto de ley para levantar el secreto bancario.

“Antes de cambiarle el techo a la casa, que es la Constitución, arreglemos la cocina o el living. La derecha persistentemente se niega a cumplir con el programa de gobierno. Si ustedes revisan, el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast dice que ellos van a avanzar en todas las normas que tengan que ver con la persecución del crimen organizado, con entregar más facultades. Si en el programa lo escribieron, ¿por qué no lo cumplen?“

Así, señaló que está “en principio de acuerdo con todas las normas, y que ”el Estado en sí, no solo el gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial también tenga un impulso".

Encuentro opositor

Precisamente, el lunes se reúnen los líderes de partidos de posición, y pondrán en punto de tabla una discusión acerca de la reforma de seguridad. “Nos preocupa cómo se van a revisar estos proyectos, cuál es el contenido. Así que ahí vamos a tener una conversación primera entre los presidentes de partidos y los parlamentarios que puedan concurrir, que son de las comisiones de seguridad y de Constitución”.

Sobre potenciales diferencias entre las tiendas dijo que tienen que “construir unidad dentro de la diversidad” . Asimismo, afirmó que van a “tratar de mejorar los proyectos, de que se considere la problemática que afecta a la gente en las calles. Al final esto no es un tema de derecha e izquierda como decía antes. Es un problema de la gente”

“A lo mejor esta puede ser una Agenda 1.0 y que construyamos una nueva agenda a partir de lo que también creemos que es necesario incorporar”, añadió.