Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

Al menos tres personas resultaron heridas este domingo en un tiroteo en Dinamarca que, según la policía local, estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre delincuentes.

El hecho ocurrió en la ciudad de Holbaek, en el noroeste de la isla de Selandia, la principal del país -ubicada a unos 60 kilómetros de Copenhague- y dejó tres lesionados, ya fuera de peligro, y dos detenidos, aunque se busca a un tercer cómplice.

El incidente fue denunciado alrededor de las 15.45 hora local (9.45 de Chile) y poco después la policía informó en un comunicado que se encontraba presente en varios lugares de Holbaek, tras “un tiroteo en el que varias personas resultaron heridas”.

“Por el momento, no podemos brindar más información sobre su estado. La policía presume que se trata de un ajuste de cuentas dentro del ámbito criminal” , añadía el texto.

Según la información de ese momento, los autores del delito fueron vistos abandonando el lugar en un automóvil blanco. Los agentes además pidieron a los ciudadanos que tuvieran información que se pusieran en contacto con ellos.

Algunas horas más tarde se dio a conocer que habían sido arrestados un joven de 23 años por intento de asesinato y otro de 22 por complicidad en el hecho. Ambos se entregaron a la policía durante la noche del domingo.

“Seguimos buscando a una persona que sospechamos que estuvo implicada en el tiroteo. Solo podemos animarle a que se entregue” , remarcó el subinspector policial Lars Krogsgaard en declaraciones recogidas por el diario Jyllands-Posten.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Christina Krzyrosiak Hansen, reafirmó que, de acuerdo con las hipótesis barajadas por las fuerzas policiales, podría tratarse de un “enfrentamiento entre bandas criminales”.

“No tengo palabras para expresar lo indignada que me hace sentir que delincuentes empedernidos pongan en peligro la seguridad de los demás”, agregó la regidora en un mensaje publicado en redes sociales, en el que además aseguró que está siguiendo el caso muy de cerca.