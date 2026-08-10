Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

La alcaldía del municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima, centro de Colombia, fue atacada este domingo con drones y disparos, aunque sin dejar víctimas, según informó la gobernadora Adriana Matiz a través de redes sociales.

“En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, afirmó Matiz en su cuenta de X.

La autoridad además remarcó en su publicación que el ataque causó una “profunda preocupación” en la población y apuntó a grupos armados ilegales como responsables, ya que en esa zona operan las disidencias de las FARC, como consignó EFE.

Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas.



Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la… pic.twitter.com/u32QPrEVpm — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 9, 2026

De la misma forma, aseguró que “los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía” .

La gobernadora además publicó un video donde se ve el humo que sale de una de las fachadas de la alcaldía, mientras que en otros se escuchan algunos disparos al aire.

“Rioblanco necesita en este momento toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes”, señaló Matiz.

Un poco más tarde, la Quinta División del Ejército colombiano confirmó que el Frente Ismael Ruiz, perteneciente a los grupos disidentes de las FARC, fue responsable del atentado terrorista contra la población civil en el municipio de Rioblanco.

“Tropas del Batallón de Infantería General Domingo Caicedo N° 17 de la Sexta Brigada efectuaron varios disparos para neutralizar las intenciones de los drones", informó el órgano castrense en redes sociales

Además, apuntó a que el ataque empleó artefactos explosivos lanzados desde drones, lo que constituye una “grave violación del Derecho Internacional Humanitario”.

#ComunicadoOficial |Rechazamos categóricamente el ataque terrorista perpetrado por el GAO-r Frente Ismael Ruiz contra la población civil en el municipio de Rioblanco en especial hacia la Alcaldía.



Tropas del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo de la… pic.twitter.com/zUDzYyqZgL — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) August 9, 2026

Escalada de violencia en Colombia

El hecho reportado en Rioblanco se suma a la escalada de violencia y ataques con explosivos que comenzó este sábado en varias partes de Colombia y dejaron un policía muerto, solo un día después de Abelardo de la Espriella asumiera como nuevo presidente del país.

Como informó EFE, la Defensoría del Pueblo la mañana de hoy pidió prevenir dichos atentados y detalló que entre el viernes y el sábado hubo “ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos”.

El organismo precisó que estos fueron en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

Expresamos nuestra preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintos departamentos del país, con particular intensidad en Cauca y Nariño, y otros eventos en Cesar, Antioquia, Tolima,… pic.twitter.com/86hULVZOgD — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 9, 2026

El más grave tuvo lugar en San Roque, donde fue atacada la Subestación de Policía local con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, producto de las heridas causadas por una explosión.

Durante este domingo también se reportaron combates entre el Ejército y las disidencias de las FARC que se extendieron a varios puntos del sur del Tolima, como consignó el diario El Mundo.

En el sector de Las Palomas, en la jurisdicción de Rioblanco, se registraron enfrentamientos entre las tropas y los integrantes de la estructura armada, además de combates en San Antonio, Planadas y zona rural de Ataco.