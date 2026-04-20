“El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

“El abrazo de Monjuic: solidaridad entre pueblos, soberanía entre naciones”.

Así se bautizó el encuentro organizado por el exministro Giorgio Jackson (FA) el viernes en Barcelona tras la inauguración de los foros en Defensa de la Democracia y la Movilización Progresista Global.

La invitación fue extendida por Rumbo Colectivo -centro de estudios ligado al Frente Amplio- y por el Congreso Panamericano como una “celebración de la unidad entre las fuerzas progresistas del mundo”.

La cita reunió a 300 personas en la terraza panorámica del emblemático centro de eventos de la ciudad catalana. Y en ella las exautoridades del gobierno de Gabriel Boric tuvieron un incontrastable protagonismo.

Hasta los jardines de Font del GAT, a los pies del Montjuic de Barcelona, llegaron el expresidente Boric, Jackson y la exvocera de gobierno Camila Vallejo.

Estaban también la presidenta del FA, Constanza Martínez, el director de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, el exembajador de Chile en España Javier Velasco, el exembajador de Chile en la OCDE, Diego Vela y el exjefe de la Secretaría de Comunicaciones Pablo Paredes.

La presencia de estos últimos no es casual. Ambos en estos días están evaluando fijar su residencia en Barcelona. Paredes llegó hace varias semanas para visitar a un familiar y ha dicho a sus cercanos que evalúa quedarse al menos una temporada.

Vela, en tanto, tiene opciones laborales tanto en esa ciudad como en París, donde residía. Otro ex RD que ya se sabe que se queda en España es el exembajador Velasco.

Jackson fue uno de los dos oradores de la cita que se extendió varias horas. Hizo un llamado a la necesidad de que el progresismo se articule para hacer un contrapeso a la derecha que avanza con rapidez.

El exministro de la Segpres y de Mideso de Boric invitó personalmente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic a la cita, en la que también se vio al presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari.

El sábado, tras la masiva celebración en Barcelona, los ex RD que se quedaron en Chile tuvieron un encuentro de lote para abordar su estrategia de alianzas al interior del Frente Amplio y su posición de cara al congreso ideológico. Se reunieron en las dependencias de la Universidad Alberto Hurtado y fue con una cuota de 10 mil pesos para financiar café y completos.