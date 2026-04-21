Jara plantea aprobar idea de legislar megarreforma y desordena estrategia de la izquierda

A solo horas de que el gobierno ingrese la megarreforma, que incluye más de 40 medidas en distintos ámbitos -como la rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23%, permisología y reconstrucción de Viña del Mar y Biobío- las exministras y otroras candidatas presidenciales de la hoy oposición, Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD), entraron al ruedo.

La primera hizo un llamado a aprobar la idea de legislar.

“Yo votaría a favor de la idea de legislar porque creo que los debates no se pueden negar en Chile, al contrario de algunas personas, por más que discrepe de fondo creo que uno no puede negarse a debatir“, aseguró la extitular de Trabajo, en entrevista con T13.

Y agregó: “Sí me parece que hay que negarse de fondo a temas como rebajarles los impuestos a los más ricos del país”.

Las palabras de la exabanderada PC sorprendieron a algunos en la oposición. Esto, debido a que la izquierda apuesta a tener una sola postura como sector para enfrentar al gobierno en su denominada megarreforma.

De hecho, en el Frente Amplio han sido varios los parlamentarios que han asegurado que si el proyecto se mantiene tal y como está anunciado, rechazarán la idea de legislar.

En esa línea, incluso se manifestó la exabanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD).

En el mismo espacio radial, consultada por los dichos de Jara, Tohá afirmó: “ Yo no haría una declaración del tipo ‘yo votaría a favor en este momento ’. El argumento, agregó la exministra del Interior, es que “eso inmediatamente baja el umbral de negociación que tiene la oposición”.

Y añadió: “La oposición, a este proyecto, sin ninguna apertura, no lo puede votar a favor. Y la herramienta que tiene para negociar es poner sobre la mesa que se requieren ciertos cambios para, incluso, votarlo en general”.

Consultadas por este medio las bancadas de diputados de oposición, fijaron posición respecto de los dichos sus excandidatas.

La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, tomó distancia de Jara y aseguró que “ uno siempre puede tener matices con sus excandidatos presidenciales , o incluso también con sus colectividades”.

Y agregó: “Lo que está de fondo dentro de la discusión es que a ella sí le parece muy peligroso tener una regresión sobre todo a un sistema de tributación muy parecido al que estaba durante la dictadura”.

“Por lo que ha trascendido en la prensa y lo que hemos adoptado nosotros como bancada, es votar en contra del proyecto de ley, porque lo que es, y no se ha transparentado, es una reforma tributaria significativa”, afirmó el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva.

Y remató: “ A mí siempre me ha interpretado más Carolina Tohá ”.

El jefe de los diputados del PPD, Raúl Soto, remarcó que en su bancada “ya tenemos una posición desde la cadena nacional y es negativa”.

En esa línea, el diputado profundizó en que “hoy estamos por rechazar aunque insistiremos al gobierno hasta el último minuto que separe del proyecto los aspectos tributarios para no contaminar las otras materias y eso se pueda discutir con mayor profundidad”.