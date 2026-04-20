La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

George Harrison comenzó a incluir sus composiciones en los álbumes de The Beatles a partir del segundo disco, el With the Beatles, de 1963. Se llamaba Don’t Bother Me, pero era una canción algo anodina y olvidable. Por lo mismo, tuvieron que pasar dos años para el disco Help! con los temas I Need You y You Like Me Too Much. De más calidad que el primero.

Con el período lisérgico del grupo, en 1966 y sobre todo 1967, Harrison tuvo sus propias experiencias con el consumo de LSD, en el que se inició junto a John Lennon. A ambos los marcó de tal manera que el líder de los Beatles, compuso canciones como She Said She Said o Doctor Robert para el álbum Revolver (1966) en base a esas vivencias. Y Harrison tampoco se quedó atrás.

Compuesta en 1967, pero apartada para colocarla en la banda sonora de la película animada Yellow Submarine, la canción It’s All Too Much tuvo ese espíritu de búsqueda ácida y sicodélica. Así lo comentó él mismo en su autobiografía I, Me, Mine, escrita en 1980.

“It’s All Too Much fue escrita de una manera infantil a partir de revelaciones que surgieron durante y después de algunas experiencias con LSD y que posteriormente se confirmaron en la meditación”, dijo.

Y complementó en una entrevista con Billboard en 1999. “Solo quería escribir una canción de rock ‘n’ roll sobre todo el tema psicodélico de la época: ‘Llévame a navegar en un sol plateado / Donde sé que soy libre / Muéstrame que estoy en todas partes / Y llévame a casa para tomar el té’. (risas) Porque te ibas de viaje, ¿sabes?, con todo esto, ¡y luego, vaya!, volvías a estar tomando tu taza de té de la tarde".