Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

Como ministro de Activos Estatales de Polonia, Wojciech Balczun, se encuentra a cargo de las principales y mayores empresas estatales, entre ellas se encuentra KGHM, la empresa de minería polaca que opera en Chile principalmente a través de su activo insignia, la mina Sierra Gorda, que es una de las inversiones internacionales más importantes de la compañía y uno de los proyectos de cobre y molibdeno más grandes de la región.

“Creo que esta inversión y esta actividad de KGHM aquí en Chile es muy buena. Es un punto de partida para desarrollar nuestra relación y, digamos, buscar otras opciones por la experiencia aquí. Tuve una reunión con el ministro de Economía y le describí la estructura del gobierno y los temores que pueden resultar atractivos desde el punto de vista político y para la relación polaco-chilena. Por ejemplo, está la empresa Grupo de Armamento Polaco (PGZ), que produce diferentes productos procedentes del sector de defensa y de doble uso, como cultivos, y demás. Todo esto es responsable de crear el sistema anti-drones en nuestro flanco oriental, porque tenemos la guerra en Ucrania, lo que significa para nosotros que somos responsables de proteger nuestras fronteras orientales y de la Unión Europea y las fronteras orientales de la OTAN. Podemos construir una relación muy positiva”, dijo Balczun en conversación con La Tercera.

El Ministro polaco de Activos Estatales de Polonia, Wojciech Balczun durante la entrevista con La Tercera. Foto: La Tercera

Polonia tiene un proyecto de construir un sistema antidrones. ¿Qué puede contar sobre eso?

Este proyecto está en progreso. Tenemos socios como Noruega y contamos con el apoyo total de ahora en adelante de la Unión Europea y de nuestros aliados de la OTAN, porque somos responsables de proteger el flanco oriental, que es absolutamente crucial, debido a la situación y nuestra relación con Rusia, que no es un país amigo. Para ser sinceros, es nuestro enemigo. No solo desde el punto de vista polaco, pero también desde el punto de vista de la Unión Europea, y cada uno tiene su propio papel en la OTAN, pero al tener a los Bálticos, Suecia y Finlandia, a la experiencia polaca en nuestra frontera oriental y el sur de Europa también es responsable. Todos podemos crear un escudo absolutamente muy eficiente que proteja a la Unión Europea y a otros países de agresiones potenciales de Rusia.

¿Puede ser esto una respuesta a distintas acciones ocurridas el año pasado, como el sabotaje en las líneas del tren o los drones que entraron a su espacio aéreo?

Ahora podemos hablar de guerra híbrida y Rusia está en contra del mundo occidental y quiere destruir este mundo, pero tras una guerra fallida en Ucrania utiliza este tipo de herramientas para luchar contra nosotros y esta experiencia no solo viene de Polonia, sino también de otros países en público en Alemania. Algunos drones, algunos ciberataques para nuestros sistemas. Todo el mundo lo sabe en la Unión Europea. Todo el mundo sabe que también debemos proteger nuestros sistemas y que tenemos que implementar algunos procedimientos y herramientas que puedan apoyar nuestro sistema de seguridad.

¿Qué han aprendido de la experiencia ucraniana en cuanto a la defensa de drones?

Conozco muy bien Ucrania, porque fui CEO de Ferrocarriles Ucranianos. Desde el principio de la guerra estaba completamente seguro de que Ucrania sobreviviría porque es un país muy flexible y está listo para implementar, digamos, soluciones día a día y la reacción ante la agresión rusa fue exitosa. Aunque ha habido muchas situaciones trágicas. Pero finalmente se reconstruyeron muy rápido en el sistema de defensa. Por supuesto, gracias al apoyo de la Unión Europea además de Estados Unidos, de la OTAN y todos los países que dieron apoyo financiero a Ucrania. Ellos utilizaron este apoyo para construir sistemas o herramientas que son usadas contra el agresor, Rusia, y prácticamente tienen las mejores soluciones técnicas cuando hablamos de tecnologías de drones. Pueden implementar algunos cambios prácticamente semana tras semana y Rusia no puede luchar con éxito contra ellos debido a su flexibilidad.

Un agente de policía polaco cerca de un fragmento de dron tras el derribo de dispositivos rusos al entrar en el espacio aéreo polaco en Czesniki (Polonia) el 10 de septiembre de 2025. Foto: Archivo

Aunque la guerra no ha terminado, ¿Polonia, a través de sus empresas, buscará jugar un rol en la reconstrucción de Ucrania?

Cuando comenzó la guerra, en Polonia nos preguntamos cómo podemos generar apoyo inmediatamente. Invitamos a refugiados ucranianos a nuestras casas, incluyéndome. No conozco familias en Polonia, que no hayan aceptado ser partidarios de Ucrania y desde este momento estamos apoyando a Ucrania, por el hecho que creemos en algunos de los valores fundamentales y también sabemos que una Ucrania independiente significa una Polonia independiente, y creemos firmemente que Ucrania será un país independiente, que Rusia perderá en este conflicto y, finalmente, después de eso, podremos hablar de la reconstrucción de Ucrania. Hay un dato muy importante que en junio de este año somos responsables de organizar la Conferencia de Recuperación de Ucrania en Gdansk y durante esta conferencia. Podremos hablar sobre los detalles de este proyecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el mayor proyecto de reconstrucción del mundo a esta escala. Y sabemos que podemos ser nosotros, quienes podemos desempeñar uno de los papeles principales en este proceso y, por supuesto, nuestra frontera oriental y nuestra infraestructura logística pueden permitir que Polonia entregue logística para organizar este proyecto de reconstrucción de Ucrania. Creo firmemente que desempeñaremos un papel principal en este proceso y tenemos una relación muy cercana con Ucrania, estamos hablando de algunos detalles y algunos temores que son cruciales desde nuestro punto de vista. Por supuesto, hay una y principal condición y es que la guerra debe terminar.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, segundo por la derecha, visita el lugar donde se encontraba la vía férrea dañada cerca de Deblin, Polonia. Foto: Archivo

En cuanto a la energía, ¿cuáles son los retos que enfrenta Polonia en cuanto a la transición energética?

El ministerio también es responsable de la mayoría de las compañías energéticas de Polonia. Podemos controlar las mayores compañías energéticas de Polonia y nuestro sistema está en cierto periodo de transición desde el sistema tradicional hacia un sistema más diversificado con fuentes de energía renovable, con un papel crucial de la energía offshore y terrestre. Fuentes de energía eólica. Además, ya hemos comenzado el proyecto de construcción de una central nuclear con grandes reactores. La primera ubicación ya ha sido elegida y el proyecto ya ha comenzado, pero estamos hablando también de la segunda ubicación y también analizamos las nuevas tecnologías nucleares como SMRS, que son reactores pequeños y medianos y nuestra principal empresa petrolera, que ya cuenta con una división de energía establecida, trabaja con una empresa privada y con tecnología estadounidense para construir el primer SMRS reactor lo antes posible.

Polonia no depende de la energía de Rusia. ¿Puede ser un ejemplo para los países europeos?

Ya hemos recortado, para ser honestos, nuestras conexiones con Rusia cuando hablamos de suministro de gasolina y gas. Queremos ser independientes (en cuanto a fuentes de energía) y esta es nuestra estrategia de seguridad nacional y tenemos otras fuentes de gas y también. Creo que nosotros tenemos muchas conversaciones con nuestros socios de la Unión Europea y pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible y que las cosas se construyen sobre los valores democráticos. Solo fue una herramienta para destruir nuestra independencia y, al final, todo el mundo en la Unión Europea lo sabe. Ser independientes cuando hablamos de fuentes de energía significa nuestra seguridad, nuestro crecimiento y tener un futuro brillante. Y estamos totalmente centrados en crear sistemas diferentes. Y esa es la razón por la que tenemos una asociación estratégica con Estados Unidos y Noruega. También con países de Medio Oriente y demás.