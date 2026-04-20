SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    El Ministerio Público imputará el delito de atentado contra la autoridad. El gobierno, a diferencia de la Fiscalía, solicitará la medida cautelar más gravosa. Esto, a pesar de que los tres detenidos tienen irreprochable conducta anterior y las penas asociadas al delito son bajísimas.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    Roberto Gálvez

    Quienes conocieron de la causa dicen que la Brigada de Investigaciones Policías Especiales (BIPE) de la PDI trabajó por once días de manera ininterrumpida en la ciudad de Valdivia para entregar resultados.

    La misión era clara: dar con los responsables del ataque que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de abril en la Universidad Austral (UACh). Ese día, en horas de la mañana, la secretaria de Estado llegó hasta esa casa de estudios para inaugurar el año académico. Sin embargo, la visita de Lincolao no salió como se esperaba. Un grupo de estudiantes las emprendió contra ella, lanzádole agua, empujándola y gritándole varios epítetos. Debió ser sacada de emergencia por un PDI y un funcionario de Armada que asistieron al evento.

    Durante esos días, los detectives revisaron cámaras y tomaron varias declaraciones de testigos, entre ellas la del rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, quien esa mañana habría impedido el ingreso de Carabineros con la finalidad de que el alboroto se resolviera internamente. Pero su idea no resultó.

    El imputado Joaquín Monje.

    En horas de la madrugada de este lunes, la PDI detuvo a tres estudiantes por su presunta responsabilidad en los hechos. Se trata de Pablo Vásquez Burgos, estudiante de Bioquímica; Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, y María Madariaga Jesús Rojas, estudiante de Antropología.

    Para la policía era fundamental revisar qué acción cometió cada uno de los imputados. Asimismo, sostienen que las detenciones se materializaron sin perjuicio de que pueda haber otras en los siguientes días. Pero los protagonistas del ataque, comentan las mismas fuentes, ya están detenidos.

    La imputada María Jesús Madariaga.

    Los sujetos y el delito

    La policía estableció que Madariaga fue quien arrojó agua a la ministra con una botella, mientras que los otros dos agredieron al personal policial y de la Armada. Posteriormente, golpearon el vehículo en el que Lincolao fue evacuada.

    Todos los detenidos se encontraban en sus casas al momento de las detenciones, indicaron fuentes de este medio, y no hubo resistencia.

    Madariaga (25), oriunda de Valparaíso, cuenta con un historial relacionado a las manifestaciones. Quien fuera presidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh en Valdivia, en 2023 lideró el pañolazo, una marcha de mujeres, y es considerada una “activista feminista”. Ha liderado distintas manifestaciones estudiantiles en la zona, dicen fuentes de este diario. Nunca había sido detenida. Entre los tres detenidos, es “la más conocida” dentro de la universidad.

    La fiscal Alejandra Anabalón imputará el delito de atentado contra la autoridad en una audiencia que estaba programada para partir a eso de las 13.00 h. En conocimiento de que la pena del ilícito es baja, menor a la de crimen, y que los imputados cuentan con irreprochable conducta anterior, la persecutora no pedirá la prisión preventiva para los detenidos.

    Esa decisión es distinta a lo que hará el gobierno en su calidad de querellante a lo que solicitará el Ministerio de Seguridad, parte querellante en la causa. “El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados”, dijo la ministra Trinidad Steinert en la mañana. Para pedir la prisión preventiva, dicen desde el Ejecutivo, resultaron clave las lesiones con las que resultó Lincolao ese día: una herida en su cabeza y otra en un brazo.

    “Como gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”, expresó Steinert. La ministra Lincolao, por su parte, afirmó que “este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no”.

    “Nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”, dijo por su lado la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

    Arriesgan ser expulsados

    En paralelo a la investigación penal, los tres detenidos son objeto de una investigación que está haciendo la universidad según su reglamento interno.

    Como máxima medida, dicha indagatoria podría terminar con la expulsión de los estudiantes. La Superintendencia de Educación Superior está haciendo seguimiento del caso, y tiene programada una visita de fiscalización en los próximos días.

    La universidad, además, está revisando los protocolos de seguridad y reforzando los sistemas de vigilancia. Entre las iniciativas que la Universidad Austral tiene sobre la mesa está incorporar un plan de fortalecimiento de convivencia y actualizar el reglamento de derechos y deberes de los estudiantes.

    Más sobre:Ximena LincolaoUniversidad AustralFiscalíaValdivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”

    Estreno GAM: obra evidencia el poder del lenguaje en la era digital

    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla

    La creciente pugna entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por su coexistencia en el gobierno de Kast

    El pliego de peticiones del PPD, el PDG y los liberales para abrirse al megaproyecto de Kast

    Lo más leído

    1.
    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    2.
    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    3.
    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    4.
    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla
    Chile

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    La creciente pugna entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por su coexistencia en el gobierno de Kast

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes
    Negocios

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Por qué el salario mínimo no debe subir sobre la inflación, según LyD

    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    ¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam
    El Deportivo

    ¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam

    El cerebro tras el origen de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el histórico expresidente de la UC que vuelve al directorio

    Nicolás Jarry se baja antes de competir y Christian Garin supera a Ugo Blanchet en la qualy del Masters de Madrid

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”
    Cultura y entretención

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”

    Estreno GAM: obra evidencia el poder del lenguaje en la era digital

    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán
    Mundo

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores