Ministro Rabat garantiza que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo este viernes una reunión con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Tras la cita, la autoridad ministerial fue consultada respecto a los indultos

Kast ha explicitado su voluntad de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados a la crisis del 18 de octubre de 2019.

El Ejecutivo viene evaluando los plazos para concretar estos indultos, en medio de una creciente presión por casi 30 solicitudes de condenados de la ex cárcel Punta Peuco.

Rabat precisó que hay una solicitud de indulto rechazada y otra en evaluación respecto a delitos de tipo común, según planteó.

“Son cuestiones de delitos, llamémoslo comunes, que están ya completos los trámites administrativos que en esa materia suelen ejecutarse. Uno fue rechazado y en el otro la decisión está en mi escritorio para yo fundarla debidamente”, indicó, comentando que la información sobre esas decisiones se conocerá próximamente.

El secretario de Estado recalcó que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en las carpetas”.

El ministro, también se refirió a la manifestación que organizaciones de Derechos Humanos están organizando en rechazo a las políticas de la actual administración en la materia.

“El gobierno y en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos ha mantenido lo que es el Plan Nacional de Búsqueda y estamos trabajando en la política de derechos humanos para regresarla próximamente a la Contraloría”, anunció.

La senadora independiente Fabiola Campillai llamó a manifestarse en contra de los indultos presidenciales asegurando que desde el gobierno han “insistentemente buscado motivos para liberar y regresar beneficios a criminales de lesa humanidad”.