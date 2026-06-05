CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Rabat garantiza que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes”

    La autoridad indicó que hay dos respuestas a solicitudes de este beneficio, que corresponden a condenados por delitos "comunes" que ya completaron su tramitación. Una fue rechazada y la otra debe fundamentarse la decisión.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo este viernes una reunión con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

    Tras la cita, la autoridad ministerial fue consultada respecto a los indultos

    Kast ha explicitado su voluntad de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados a la crisis del 18 de octubre de 2019.

    El Ejecutivo viene evaluando los plazos para concretar estos indultos, en medio de una creciente presión por casi 30 solicitudes de condenados de la ex cárcel Punta Peuco.

    Rabat precisó que hay una solicitud de indulto rechazada y otra en evaluación respecto a delitos de tipo común, según planteó.

    “Son cuestiones de delitos, llamémoslo comunes, que están ya completos los trámites administrativos que en esa materia suelen ejecutarse. Uno fue rechazado y en el otro la decisión está en mi escritorio para yo fundarla debidamente”, indicó, comentando que la información sobre esas decisiones se conocerá próximamente.

    El secretario de Estado recalcó que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en las carpetas”.

    El ministro, también se refirió a la manifestación que organizaciones de Derechos Humanos están organizando en rechazo a las políticas de la actual administración en la materia.

    “El gobierno y en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos ha mantenido lo que es el Plan Nacional de Búsqueda y estamos trabajando en la política de derechos humanos para regresarla próximamente a la Contraloría”, anunció.

    La senadora independiente Fabiola Campillai llamó a manifestarse en contra de los indultos presidenciales asegurando que desde el gobierno han “insistentemente buscado motivos para liberar y regresar beneficios a criminales de lesa humanidad”.

    Más sobre:GobiernoDD.HH.IndultosPunta Peuco18-OFernando RabatJusticia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    Progresismo destaca su “liderazgo” y derecha lo acusa de “radical”: las reacciones por coqueteo de Boric con futura candidatura

    Cardenal Chomali se reúne con representantes sindicales: expresan preocupación por avance de la IA y automatización

    Lo más leído

    1.
    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    2.
    Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública divide a los alcaldes

    Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública divide a los alcaldes

    3.
    Contraloría toma razón de nombramiento de Frank Sauerbaum como director del Sernamig

    Contraloría toma razón de nombramiento de Frank Sauerbaum como director del Sernamig

    4.
    Fiscalía cierra investigación contra alcalde Sebastián Sichel por querella de concejal del FA

    Fiscalía cierra investigación contra alcalde Sebastián Sichel por querella de concejal del FA

    5.
    Ya es ley: Diario Oficial promulga norma que endurece sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público

    Ya es ley: Diario Oficial promulga norma que endurece sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público

    6.
    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos
    Chile

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación
    Negocios

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”
    El Deportivo

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”

    “Me siento débil; no he podido comer ni moverme”: el crudo relato de Matteo Arnaldi tras su baja de Roland Garros

    Nicolás Córdova pide a Manuel Pellegrini para la banca de la Roja: “Todos queremos que venga; sería un honor trabajar con él”

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire
    Mundo

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire

    Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

    La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia