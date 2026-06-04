“Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

La senadora independiente Fabiola Campillai realizó este jueves una convocatoria desde la Plaza de la Constitución para manifestarse en contra de los indultos presidenciales este sábado.

La convocatoria realizada por la agrupación Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, además de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, será para la mencionada jornada desde las 9:30 horas en plaza Baquedano.

Al respecto, la legisladora señaló que “estamos viviendo momentos complejos en materia de derechos humanos en nuestra nación”.

En ese sentido, explicó que desde el gobierno han “insistentemente buscado motivos para liberar y regresar beneficios a criminales de lesa humanidad”.

“ Quienes están en el Palacio de La Moneda tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos , como si la edad eximiera de toda responsabilidad en el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de nuestra gente que juraron defender”, cargó la parlamentaria.

Por otro lado, Campillai también criticó los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante la cuenta pública de este lunes. Sobre ella, señaló que esperaba “se pronunciara sobre derechos humanos, pero también sobre nuestros compañeros discapacitados, sobre la discapacidad”.

“La cuenta pública pasó sin pena ni gloria. No se anunció nada, no se dijo nada, y al final solamente se anuncian cosas como el rol único de vándalos, que solamente va a ir en castigo a nuestra gente, a la gente trabajadora, a la gente humilde”, añadió al respecto.