La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación con que el Grupo Abra (matriz de Avianca, Gol y Wamos) absorbe a Sky Airline, pero con condiciones que las mismas partes ofrecieron ante alertas de la fiscalía especializada.

Los reparos de la FNE en la operación tuvieron relación con la cláusula de no solicitación de trabajadores y de no competencia entre las partes.

“No se ajustaban a los criterios de proporcionalidad establecidos en la jurisprudencia del H. TDLC (Tribunal de La Libre Competencia) y de esta Fiscalía, ni cumplían en consecuencia con los requisitos para ser calificadas como restricciones accesorias a la operación”, dijo la FNE en su resolución.

Así, los cuestionamientos de la FNE tuvieron relación con los plazos y el alcance.

“La cláusula de no solicitación se extendía a la totalidad de los trabajadores, tanto de Sky como del Grupo Abra, excediendo ampliamente el ámbito de los trabajadores necesarios para resguardar la inversión de Grupo Abra o permitir la adecuada integración de Sky a dicho grupo”, explicó.

Mientras que, sobre los plazos de las cláusulas, a juicio de la FNE, podría extenderse a más de tres años, algo que no correspondía, según estableció la FNE. “Las cláusulas excedían los plazos máximos que el H. TDLC y esta Fiscalía han considerado aceptables”, dijo.

Ante estos repartos, las partes, al ser notificadas, ofrecieron medidas de mitigación que satisfacieron a la FNE.

Se fijó un plazo único, de veinticuatro meses, contado desde el cierre de la operación, para ambas cláusulas; y se limitó el ámbito material de la cláusula de no solicitación únicamente “al personal clave de Sky”. Adicionalmente, se comprometieron a reportar a esta Fiscalía el cumplimiento de su obligación.

En esa línea, la FNE dio luz verde a la operación.

“Esta Fiscalía ha podido constatar que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados, de perfeccionarse en los términos notificados y sujeta a la medida de mitigación propuesta”, dijo antes de resolver aprobar la operación.

Tras la aprobación, el Grupo Abra y Sky valoraron el avance. “El acuerdo también recibió la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil”, resaltó la firma.

Sobre lo pendiente, las partes explicaron que la operación “continúa sujeta a las resoluciones regulatorias pendientes en Perú, así como al cumplimiento de las condiciones necesarias para su cierre”.

Las razones de la aprobación

La FNE no extendió reparos a otros elementos bajo el contexto de que las 142 rutas del Grupo Abra y 40 rutas de Sky no superponen sus actividades.

Las operaciones solo coinciden en las rutas con escala: Santiago-Punta Cana, Santiago-Cancún y Santiago-Miami; “no presentando traslapes en rutas directas”.

Sin embargo, considerando la participación de mercado de empresas como Latam Airlines y Copa Airlines, entre otras en dichas rutas, a juicio de la FNE, existe una presión competitiva actual y a futuro. “Es posible descartar que la operación sea apta para reducir sustancialmente la competencia en las rutas que conectan Santiago con Punta Cana, Cancún y Miami”, dijo en su resolución.

La FNE también planteó el escenario en que la aerolínea Gol retomara las rutas Santiago-Sao Paulo y Santiago-Rio do Janeiro o que Sky retomara la ruta Santiago-Bogotá. No obstante, en esos supuestos, establece que no generaría “una reducción sustancial de la competencia”.

Otro de los escenarios que descartó es que la operación reduzca sustancialmente la competencia en el transporte de carga en las rutas que conectan a Chile con Argentina y Uruguay.

En el mercado de arrendamiento de aeronaves bajo la modalidad wet lease, donde se considera al avión y la tripulación, la FNE tampoco presentó reparos.