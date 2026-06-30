El complejo momento del mercado laboral: desempleo salta otra vez por encima del 9% a su nivel más alto desde mediados de 2021

El mercado laboral no levanta cabeza. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,4%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) respecto de igual período del año anterior.

Se trata de la cifra más alta desde junio de 2021, cuando el desempleo llegó a 9,5%, en plena pandemia.

El indicador ajustado por estacionalidad se ubicó en 9,2%, subiendo 0,3 pp. frente al trimestre móvil previo.

El alza de la desocupación se explica por el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,3%), que superó al de la población ocupada (0,8%). El número de personas sin empleo totalizó 981.315, con un incremento anual de 6,9%, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%).

Por sexo, la tasa femenina repitió en 10,5%, con una alza de 0,4 pp. en doce meses, mientras que la masculina llegó a 8,6%, subiendo 0,5 pp. en igual período.

Desempleo femenino se mantiene por sobre los dos dígitos. Andres Perez

En términos ajustados estacionalmente, las tasas de hombres y mujeres se incrementaron 0,5 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Región Metropolitana

De acuerdo al INE, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre marzo - mayo 2026 alcanzó 9,8%, un alza de 0,3 pp. en doce meses.

Se trata de su nivel más alto desde octubre de 2023.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,8%. Según sector económico, industria manufacturera (10,3%), actividades profesionales (15,6%) y comercio (3,5%) presentaron las mayores incidencias positivas.

Ocupación crece, pero con un perfil más informal

La población ocupada llegó a 9.416.372 personas, con una expansión anual de 0,8%, traccionada por las mujeres (1,5%) más que por los hombres (0,2%). Por tramo etario, los segmentos de 35 a 44 años (2,4%) y de 55 a 64 años (2,8%) concentraron los mayores aportes al alza.

Por sector económico, el avance estuvo liderado por actividades profesionales (11,6%), actividades de salud (6,0%), transporte (6,0%) e industria manufacturera (5,2%). En sentido contrario, minería (-7,4%), administración pública (-4,8%) y agricultura y pesca (-5,0%) registraron las caídas más pronunciadas.

Por categoría ocupacional, el alza fue encabezada por trabajadores por cuenta propia (5,3%), asalariados informales (7,1%) y personas empleadoras (3,8%), en tanto que las categorías de asalariados formales (-1,7%) y personal de servicio doméstico (-4,1%) anotaron retrocesos.

La informalidad escala a 27%

La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, un incremento de 1,0 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales sumaron 2.540.509 y aumentaron 4,6% en el período, con alzas tanto en mujeres (5,7%) como en hombres (3,7%).

Por sector, comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%) fueron los principales motores de ese crecimiento.

Informalidad laboral sube un punto porcentual.

Entre las categorías, los asalariados privados informales crecieron 7,2% y los trabajadores por cuenta propia, 4,2%. En las mujeres, la tasa informal llegó a 28,8%, y en los hombres, a 25,6%.

Horas trabajadas y participación laboral

El promedio de horas efectivas trabajadas bajó 0,8% en doce meses, llegando a 37,0 horas semanales. Los hombres promediaron 39,1 horas y las mujeres, 34,3 horas.

Por tramo horario, crecieron quienes trabajan entre 31 y 44 horas (8,0%) y quienes lo hacen a tiempo parcial de 1 a 30 horas (6,8%), mientras que quienes trabajan exactamente 45 horas cayeron 42,5%.

La tasa de participación laboral se ubicó en 62,4%, con un alza de 0,2 pp. en doce meses, en tanto la tasa de ocupación retrocedió 0,1 pp., situándose en 56,5%.

La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,2%, influida por las personas inactivas habituales y por quienes se consideran potencialmente activas.