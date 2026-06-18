Alto desempleo en Chile: los factores que lo explican según la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entregó este jueves su mirada sobre la situación del desempleo en Chile, el que por motivo de la pandemia del Covid-19 subió sobre el 8%, nivel desde el cual no ha logrado volver a bajar. De hecho, actualmente la tasa de desocupación se ubica en 9,1% -en el trimestre móvil febrero-abril-, su máximo desde mediados de 2021.

“En el mercado laboral tenemos que mirar con mucha atención y estamos viendo distintos elementos que están detrás del comportamiento del mercado laboral”, dijo Costa, en el marco de la presentación del último Informe de Política Monetaria (Ipom) del instituto emisor en un evento de Icare.

Sobre esos factores que identificó el Banco Central como causa de las altas cifras de desempleo, Costa comentó: “Tenemos elementos asociados al crecimiento de largo plazo”.

Otro de los elementos a los que apuntó fue al rendimiento de sectores por debajo del desempeño de la economía. “Hay sectores que están más rezagados; la construcción es uno de ellos y son sectores que contratan mucha mano de obra”, dijo.

“Vimos también en un recuadro (del Ipom) en septiembre del año pasado cómo factores de costo tienen incidencia en los resultados del mercado laboral, que se tienen que ir absorbiendo, y ese desafío todavía está ahí en curso (...) los costos laborales tienen un impacto distinto en aquellas firmas en las cuales hay una proporción mayor de trabajadores cerca del salario mínimo, que en aquellas firmas en las cuales hay una participación menor de (esos) trabajadores”, agregó.

Por otro lado, Costa hizo notar que “puede haber factores estructurales, como factores demográficos, detrás del mercado laboral”.

Además, la presidenta del Banco Central destacó como otro elemento a considerar el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, como la automatización y la inteligencia artificial. Sin embargo, reconoció que los efectos concretos de esto son todavía una materia pendiente de análisis en el ente emisor.

“Tenemos que seguir trabajando en saber de qué manera la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial están penetrando en las firmas locales. De qué manera eso, en algunos casos, es un complemento o sustituto del trabajo”, indicó.

En esa materia, Costa identificó a sectores como la agricultura y el comercio. “No tenemos datos exactos, pero vemos un comportamiento distinto entre comercio (...) la agricultura también. La tecnificación está, no sabemos (su impacto), pero es un elemento que uno a priori podría decir que puede tener algún impacto, y ahí hay que profundizar más”.

“Vemos evidencia distinta en distintos países, porque el impacto que pueda tener la tecnificación se relaciona mucho con la composición productiva de los distintos países”, detalló, sobre la tarea de estudiar el impacto de la tecnología en el empleo.

Dado todo lo anterior, la presidenta del Banco Central reiteró el carácter multifactorial de la elevada tasa de desempleo. “Hay un conjunto de elementos que están allí incidiendo, algunos de carácter cíclico, otros de carácter más bien estructural”, resumió.