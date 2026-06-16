Ministro Rau sobre el empleo: “No es sorprendente que veamos algunas alzas en las tasas de desempleo”

El presidente José Antonio Kast planteó que estos próximos meses serán “difíciles” en materia de empleo. El mandatario atribuyó su pesimismo al contexto actual y que la creación de nuevos puestos de trabajo por motivo de las inversiones se demoraría en aparecer entre seis meses y hasta un año y medio.

Ante este contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, analizó el contexto de la situación laboral, donde también anticipó un escenario no optimista de cara al invierno y bajo el contexto laboral del país.

“(El desempleo también tiene) algún componente cíclico, sobre todo estos meses, que nos estamos acercando al invierno. No es sorprendente que veamos algunas alzas en las tasas de desempleo. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente para reducir esos problemas”, dijo el ministro en entrevista con radio Infinita.

El secretario de Estado comentó la situación de la tasa de desocupación nacional, que en el trimestre móvil febrero-abril 2026 se ubicó en 9,1%, como algo que se explica por factores cíclicos y estructurales.

“Obviamente, hay más razones, pero una buena parte (de las cifras de desempleo) es el fuerte aumento de los costos laborales que vimos en los cuatro años anteriores. Recordemos que el salario mínimo creció más de 20% en términos reales, por sobre la inflación. Mientras nuestra productividad no está creciendo, las remuneraciones reales promedio crecieron también muy poco, entre 1% y 2%, no más que eso. Y tuvimos también reformas importantes”, dijo.

A modo de ejemplo, el titular del Trabajo comentó la reforma de pensiones. “Nos permite aumentar las pensiones, pero aumenta el costo laboral para los empleadores”, comentó.

“Eso es parte estructural. Son reformas que no podemos desandar; hemos sido respetuosos, creemos que es muy importante aumentar el ahorro para las pensiones, pero tenemos que ir con esa realidad.

Sobre medidas para impulsar la economía, el secretario de Estado apostó por la megarreforma. “Primero nosotros necesitamos aprobar el plan de reconstrucción nacional para estimular la economía”, dijo.

Además, apuntó que las medidas como retirar el proyecto de negociación ramal que presentó el Ejecutivo antes de salir del gobierno y su negociación sobre el ajuste al salario mínimo buscan generar condiciones para no aumentar los costos laborales.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para que, en el fondo, cuando comience a crecer la economía, los empleos lleguen. Acá tenemos récord de inversión, que son muy buenas noticias, tenemos más de US$28 mil millones ahí esperando, pero los empleos no se generan instantáneamente”, comentó.

Sala cuna

Este lunes el gobierno presentó las indicaciones para el proyecto de sala cuna universal, con la que el Ejecutivo busca destrabar la discusión del proyecto, que se presentó durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera y se tramitó hasta el último día de la administración anterior del exmandatario Gabriel Boric.

“Hemos tenido algunas conversaciones, hay distintas opiniones contrarias y hemos tenido respaldo, incluso del ministro Marcel hizo unas declaraciones bien favorables al proyecto que estamos presentando (...) Nosotros siempre dijimos que íbamos a construir solo el avanzado; acá no se trataba de borrar todo y partir de cero”, comentó.

En esa línea, el secretario de Estado comentó la importancia de la propuesta en relación con la forma en que se financia, se implementa y la urgencia del proyecto.