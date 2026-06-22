Zoom a las capitales regionales que superan el 10% de desempleo: Rancagua y Valparaíso

El desempleo está en el foco de preocupación de las autoridades y expertos. Es que el último registro de desempleo de 9,1% correspondiente al trimestre febrero-abril elevó las alertas.

Pero no sólo por el hecho de que el nivel actual sea el más alto en casi cinco años, sino que también porque en cinco de las capitales regionales del país la desocupación supera el total nacional y dos de ellas tienen registros de dos dígitos.

Se trata de Rancagua, que lidera con una tasa de desempleo de 11,5%, seguida de Valparaíso, con 10,3%, mientras que Santiago ocupa la tercera posición con un 9,7%. Un poco más atrás aparecen Chillán, con una desocupación de 9,5%, y Talca, con 9,4%.

Por los mismo, el observatorio laboral de la Universidad Bernardo O’Higgins realizó un zoom para analizar lo que está pasando en las ciudades de Rancagua y Valparaíso.

En Rancagua las principales actividades que mostraron caída en la ocupación fue Minería (35,5%); Administración Pública ( -15,5%) y Comercio ( -2,8%). “En general, las razones responden a una desaceleración económica y al encadenamiento de las principales áreas de la economía, lo que provoca una especie de reacción orgánica de las ocupaciones asociadas a estos sectores productivos”, sostiene el coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad, Mauricio Muñoz.

En Valparaíso, en tanto, indicó que “la actividad económica que registró el principal descenso fue transporte (-8,8%)”.

Al igual que lo que sucede a nivel país el desempleo es liderado por las mujeres: 11,3% Valparaíso y 10,1% en O’Higgins respectivamente. En ambas comunas se “muestra claras deficiencias para integrar a las mujeres, siendo estas las que tienen menores tasas de participación, es decir, son las mujeres en edad de trabajar quienes mayormente no están trabajando ni buscando empleo. Las causas están principalmente asociadas a responsabilidades de cuidado permanentes que asumen”.

Por la calificación de los trabajadores, la desocupación se vincula con aquellos grupos que tienen menores niveles de educación. Muñoz señala que en Rancagua la disminución de las personas ocupadas fue incidida principalmente por los grupos ocupacionales de técnicos de nivel medio, ocupaciones elementales y por personal de apoyo administrativo, mostrando una variación de -20,3%, -6,6% y -9,3% respectivamente”.

Mientras que en Valparaíso, el grupo ocupacional de trabajadores de los servicios y comercios (-3,3%) presentó la mayor incidencia negativa en doce meses. “Es decir, la categoría de profesional tiende a mostrar mayo estabilidad”, puntualiza.

Sin embargo, el académico plantea que “se debe tener presente que son las ocupaciones que requieren menor nivel de calificación son aquellas que tienen la mayor cantidad de trabajadores del país, por lo tanto, la incidencia de este grupo tiende a ser mayor”.