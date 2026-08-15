Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

La Brigada de Homicidios de Concepción, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, realizó diligencias durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cañete, luego de que se informara sobre un hombre fallecido.

El comisario Fabricio Núñez Paredes, de la Brigada de Homicidios de Concepción, indicó que el personal policial se trasladó hasta el lugar para realizar el trabajo en el sitio del suceso.

Según explicó, las diligencias permitieron establecer preliminarmente que, cerca de la 1.00 de la madrugada, la víctima fue abordada, por circunstancias que se investigan, por sujetos desconocidos.

De acuerdo con el comisario, los involucrados procedieron a herir al hombre con un objeto contundente, provocándole la muerte en el mismo lugar.

La PDI continúa desarrollando diligencias destinadas a esclarecer el delito e identificar a sus autores.