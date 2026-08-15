Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada. Imagen referencial.

Con banderas del Emirato Islámico, actos oficiales y concentraciones en distintos puntos del país, los talibanes conmemoraron este sábado cinco años desde su regreso al poder en Afganistán, una fecha que el régimen presentó como el aniversario de la “liberación” del país tras dos décadas de presencia militar estadounidense.

En Kabul, cientos de simpatizantes —principalmente hombres y niños— se congregaron en las cercanías de la antigua embajada de Estados Unidos, mientras las principales calles fueron adornadas con banderas y carteles alusivos al 15 de agosto.

La jornada también incluyó una ceremonia en la tradicional sala de asambleas Loya Jirga, donde participaron dirigentes talibanes, representantes extranjeros y miles de asistentes. Durante los discursos, las autoridades reivindicaron el aniversario como la salida de las fuerzas estadounidenses del país.

“Este día de la Victoria (…) quedará grabado con letras de oro en la Historia de Afganistán”, afirmó a través de X el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

Talibanes llaman a Estados Unidos a regresar a Afganistán

En medio de las conmemoraciones, el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, sostuvo que “el capítulo de la guerra ha terminado” y llamó a Estados Unidos “a reabrir su embajada e invertir” en Afganistán, según una entrevista publicada el viernes por The New York Times.

La declaración ocurre mientras el régimen continúa buscando ampliar sus relaciones internacionales. Hasta ahora, Rusia es el único país que reconoce oficialmente al gobierno talibán, aunque las autoridades afganas han establecido vínculos con otros Estados para abordar materias como migración.

Durante el acto de este sábado, el portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, pidió que Afganistán permanezca alejado de nuevas guerras.

“Pedimos al Altísimo que proteja siempre nuestra patria de la ocupación, los ataques, las guerras y la inseguridad, y que conceda a nuestro pueblo la posibilidad de vivir en paz, tranquilidad y prosperidad bajo la protección de un Gobierno basado en la sharía”, afirmó.

Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada. Imagen referencial. Ebrahim Noroozi

Las autoridades talibanas han utilizado el aniversario para destacar la seguridad y la estabilidad como parte de su balance de los últimos cinco años. También han reivindicado inversiones en infraestructura y la búsqueda de una mayor autosuficiencia económica.

El país, sin embargo, continúa enfrentando una compleja situación económica y humanitaria. Según los antecedentes recopilados, alrededor de 14 millones de afganos padecen hambre aguda, mientras que el regreso de más de seis millones de personas desde Irán y Pakistán desde 2023 ha presionado aún más las condiciones de vida.