SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    El régimen celebró este sábado el aniversario de la toma de Kabul con actos en la capital y otras provincias, donde reivindicó la “liberación” y la seguridad del país. El canciller talibán pidió a Washington retomar su presencia diplomática e invertir en Afganistán.

    Por 
    Felipe Rivera
    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada. Imagen referencial. WANA NEWS AGENCY

    Con banderas del Emirato Islámico, actos oficiales y concentraciones en distintos puntos del país, los talibanes conmemoraron este sábado cinco años desde su regreso al poder en Afganistán, una fecha que el régimen presentó como el aniversario de la “liberación” del país tras dos décadas de presencia militar estadounidense.

    En Kabul, cientos de simpatizantes —principalmente hombres y niños— se congregaron en las cercanías de la antigua embajada de Estados Unidos, mientras las principales calles fueron adornadas con banderas y carteles alusivos al 15 de agosto.

    La jornada también incluyó una ceremonia en la tradicional sala de asambleas Loya Jirga, donde participaron dirigentes talibanes, representantes extranjeros y miles de asistentes. Durante los discursos, las autoridades reivindicaron el aniversario como la salida de las fuerzas estadounidenses del país.

    “Este día de la Victoria (…) quedará grabado con letras de oro en la Historia de Afganistán”, afirmó a través de X el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

    Talibanes llaman a Estados Unidos a regresar a Afganistán

    En medio de las conmemoraciones, el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, sostuvo que “el capítulo de la guerra ha terminado” y llamó a Estados Unidos “a reabrir su embajada e invertir” en Afganistán, según una entrevista publicada el viernes por The New York Times.

    La declaración ocurre mientras el régimen continúa buscando ampliar sus relaciones internacionales. Hasta ahora, Rusia es el único país que reconoce oficialmente al gobierno talibán, aunque las autoridades afganas han establecido vínculos con otros Estados para abordar materias como migración.

    Durante el acto de este sábado, el portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, pidió que Afganistán permanezca alejado de nuevas guerras.

    “Pedimos al Altísimo que proteja siempre nuestra patria de la ocupación, los ataques, las guerras y la inseguridad, y que conceda a nuestro pueblo la posibilidad de vivir en paz, tranquilidad y prosperidad bajo la protección de un Gobierno basado en la sharía”, afirmó.

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada. Imagen referencial. Ebrahim Noroozi

    Las autoridades talibanas han utilizado el aniversario para destacar la seguridad y la estabilidad como parte de su balance de los últimos cinco años. También han reivindicado inversiones en infraestructura y la búsqueda de una mayor autosuficiencia económica.

    El país, sin embargo, continúa enfrentando una compleja situación económica y humanitaria. Según los antecedentes recopilados, alrededor de 14 millones de afganos padecen hambre aguda, mientras que el regreso de más de seis millones de personas desde Irán y Pakistán desde 2023 ha presionado aún más las condiciones de vida.

    Lee también:

    Más sobre:AfganistánTalibanesKabulEstados UnidosMundoInternacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    Detención preventiva para narcomilitar colombiano con notificación roja de Interpol: quedó a la espera de extradición

    Lo más leído

    1.
    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    2.
    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    3.
    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    4.
    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    5.
    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    6.
    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast
    Chile

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Presidente de Sonda: “Con la IA son cada vez menos útiles las personas autómatas, necesitamos personas más integrales”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey
    El Deportivo

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey

    El PSG cierra el histórico traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona

    Revive la caída de las Diablas contra Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos
    Mundo

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta