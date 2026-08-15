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    Gendarmería traslada 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca

    Los privados de libertad ingresaron durante la mañana de este sábado al recinto ubicado en el sector de La Laguna de Panguilemo y provienen de distintos establecimientos penitenciarios de la Región del Maule. El complejo tiene una capacidad de diseño para 2.320 plazas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gendarmería confirma nuevo traslado de 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Gendarmería confirmó este sábado un nuevo traslado de población penal hacia el Complejo Penitenciario de Talca, ubicado en el sector de La Laguna de Panguilemo, en el marco del procedimiento operativo de poblamiento del recinto.

    Durante esta mañana ingresaron 250 internos, provenientes de distintos establecimientos penitenciarios de la Región del Maule.

    Según informó la institución, el poblamiento de la unidad penal comenzó el jueves 13 de agosto y continuará desarrollándose de manera progresiva.

    El recinto cuenta con una capacidad de diseño para 2.320 plazas, las que serán ocupadas paulatinamente con el objetivo de descongestionar otras unidades penales que presentan altos índices de sobrepoblación.

    Gendarmería confirma nuevo traslado de 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Operativos de traslado a La Laguna

    El traslado se produce en el contexto de los procedimientos realizados para poblar el recinto penitenciario de Talca. Previamente, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, había destacado el traslado de internos desde Santiago hasta La Laguna en la denominada operación Cancerbero.

    En esa oportunidad, Pérez señaló que la infraestructura, el equipamiento y la tecnología de la unidad permitirían “elevar el estándar de seguridad”.

    El director de Gendarmería también destacó el trabajo realizado durante los traslados desde el antiguo CCP de Talca hacia La Laguna, resaltando la coordinación del personal de la institución.

    “Hemos estado tanto en la cárcel CCP de Talca, unidad antigua, viendo la extracción de la población penal imputada que durante esta tarde ha proseguido incrementando la población de este recinto en La Laguna, resaltándose el tremendo esfuerzo del personal de Gendarmería, su valor, su valentía, un nivel altísimo de coordinación profesional que es destacable y que agradecemos”, señaló.

    Gendarmería confirma nuevo traslado de 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Pérez indicó además que se estaba poniendo énfasis en la población de alto compromiso delictual y sostuvo que “la infraestructura, el equipamiento, la tecnología que tiene esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad y brindar las prestaciones para satisfacer la expectativa que tiene la comunidad en materia policial y penitenciaria de cara a los actuales y futuros desafíos”.

    En el marco de estos procedimientos, el Presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Seguridad, Interior y Justicia, también se trasladó hasta Talca para supervisar el operativo.

    Más sobre:GendarmeríaPresosTalcaReosSeguridad

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