La fórmula de Santander Consumer, la mayor firma de financiamiento automotriz del país, para crecer a tasas de dos dígitos

En los últimos tres años la venta de automóviles ha estado por debajo de los niveles alcanzados en los periodos de mayor expansión, ubicándose entre las 300 mil y 311 mil unidades anuales entre 2023 y 2025.

Para este año, el gerente general de Santander Consumer, Cristián Amar, proyecta que la tendencia continuará más o menos plana, pues estima que se podrían vender 318 mil unidades de vehículos nuevos, representando un crecimiento de entre 2% y 3% respecto de 2025.

“Junto con el equipo de estudios del grupo, estimamos que este segundo semestre va a ser bastante mejor que el primero”, comenta.

Amar explica que entre el 45% y 50% de los autos nuevos que se venden en Chile se financian con crédito automotriz. De hecho, Santander Consumer ha venido ganando terreno y ya se convirtió en el mayor financiador automotriz en flujo de ventas. En tanto, medido por el stock de colocaciones, se ubican en el segundo lugar, donde tienen una cartera bruta de $1,1 mil millones, solo detrás de Forum.

Para este año proyectan financiar alrededor de 65 mil vehículos. “Estamos en crecimiento, porque este es un negocio de alianzas. El hacer una alianza con un importador, con un fabricante, permite llegar con nuestros productos fáciles, ágiles, responsables, a todos los clientes que están dispuestos a comprar esa marca. Entonces, independiente de que el mercado está bastante plano, nosotros venimos con un crecimiento de más o menos el 18%”, señala Amar.

Cuenta que hace cuatro años solo tenían una alianza, con Astara, que en el país representa actualmente a Nissan, Renault, Mitsubishi, Chery, JMC, KGM, Exeed, Ferrari, Maserati y Bentley. Pero desde 2023 a la fecha han incorporado cuatro nuevas alianzas.

“Hoy nuestras principales alianzas son Astara, Inchcape, Stellantis; SAIC Motor, que es MG; y Tesla. Esas cinco alianzas, representan más o menos el 37,5% de la venta del país. Y eso nos ha permitido ser uno de los actores principales del mercado de financiamiento automotriz”, indica.

Amar especifica que la alianza con Stellantis Chile, que tiene en su catálogo vehículos de las marcas Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel, Peugeot y RAM es la más reciente. “Esa alianza nos va a permitir llegar a un 18% o 17% de crecimiento en crédito este año 2026″, asegura. “Nos ha ido muy bien”, enfatiza.

Al respecto, entrega una cifra para graficar este avance: antes de que en enero empezara a operar la alianza, el 30% de los autos que Stellantis vendía en Chile se financiaba con crédito automotriz, pero ahora esa cifra subió a 45%, superando el promedio del mercado. “Les ha significado un crecimiento de 15% para que un cliente acceda a crédito automotriz. Este tipo de crédito, a diferencia del de consumo regular, es un crédito que se da en un punto de venta, que tiene que ser ágil, que tiene que ser muy tecnológico, con las condiciones muy claras para que el cliente pueda acceder”, sostiene.

“En los últimos tres años venimos creciendo más o menos al 18%, producto de nuevas alianzas que hemos incorporado”, puntualiza el ejecutivo. “El año pasado incorporamos la alianza de Inchcape, después apareció Tesla, entonces hemos ido ganando mercado, ganando alianzas”, añade.

Expectativas 2027

De cara al próximo año, Amar manifiesta que según las proyecciones que ha efectuado el equipo de estudios de Santander, podrían registrarse ventas de entre 340 mil y 350 mil vehículos en el país.

¿Y las tasas de crecimiento de Santander Consumer?: “Depende mucho de nuestras alianzas. Tenemos un pipeline de oportunidades que pueden suscitarse, y estamos muy pendientes de cualquier oportunidad nueva que se pueda abrir en el mercado. Hoy estamos haciendo una nueva alianza con Chile Autos, de manera de crecer en el negocio de venta de vehículos usados, tratar de acercar nuestro financiamiento para que esa experiencia sea más fácil, también más accesible a un público que no estaba pensando que podía comprar en ese portal con un financiamiento”, plantea Amar.

Autos híbridos y eléctricos

Respecto a las nuevas tendencias que se observan en el mercado de venta de vehículos, el gerente general de Santander Consumer sostiene que “hay bastante tendencia a vehículos de otro tipo de emisiones. Por ejemplo, actualmente hay mucha tendencia a autos híbridos, eléctricos, que no veíamos hace dos o tres años. Eso ha cambiado bastante el escenario del parque automotriz chileno”.

Asegura que cada vez se observa “más gente dispuesta a salir del auto convencional y probar autos que tengan un mejor rendimiento. Eso lo vemos”. Así, prevé que va a seguir aumentando la demanda por este tipo de vehículos. “No tengo claridad si eléctrico o híbrido, pero sí va a haber un cambio importante en el parque automotriz chileno, por como uno está viendo la tendencia de compra. Viene creciendo especialmente la venta y oferta de autos híbridos. Hoy todas las marcas tienen autos híbridos. Casi todas las marcas tienen autos eléctricos. Sin duda, desde hace cinco años la oferta cambió completamente”.

Además, señala que “hoy se puede acceder a vehículos híbridos o eléctricos a precios mucho más razonables que hace dos o tres años. Entonces, es muy probable que en un mediano plazo los precios sean bien comparables entre híbridos, convencionales y eléctricos”.