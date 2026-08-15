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    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    La selección chilena de hockey césped femenino encara desde este sábado una nueva Copa del Mundo. El conjunto nacional busca arruinarle la fiesta a las neerlandesas: anfitrionas, líderes del ranking de la FIH y campeonas defensoras.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este sábado Las Diablas comienzan una nueva aventura. La selección nacional femenina de hockey césped enfrenta el Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026 teniendo como gran objetivo superar la fase de grupos.

    Y el desafío arrancará con todo. El primer rival de las chilenas será Países Bajos, conjunto que es el gran oponente a vencer en el torneo. Las naranjas no solo aparecen como una de las anfitrionas de la copa, sino que llegan respaldadas por una amplia historia deportiva que las consolida como una gran potencia. Para mencionar algunos puntos que la dejan en este sitial, son las líderes de la clasificación de la Federación Internacional de Hockey (FIH).

    Por cierto, llegan como las campeonas defensoras del título. En 2022 supieron llegar a la final e imponerse a Argentina por 3-1. Además, dos años después consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París tras superar en los shoot out a China por 3-1.

    El camino de las Diablas hacia la clasificación a la ronda de eliminación directa continuará el lunes 17, día en el que deberán enfrentar a Japón. Y luego el miércoles 19 cerrarán contra Australia el Grupo A.

    Estos dos últimos países son las dos selecciones a vencer, según señaló hace algunas semanas el técnico Cristóbal Rodríguez. “Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder. El objetivo es ganarle a esos dos equipos”, analizó el DT.

    “Por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”, complementó Rodríguez.

    Las 20 elegidas

    Para cumplir con estas metas, Cristóbal Rodríguez nominó a 20 jugadoras que intentarán plasmar su experiencia a lo largo del torneo. Entre ellas destaca la presencia de la capitana Manuela Urroz, Denise Rojas, María Sofía Filipek y María Jesús Maldonado, quienes también integraron el plantel mundialista en 2022.

    De todas ellas hay cuatro representantes que compiten fuera del país. Natalia Marambio, Doménica Ananías y Agustina Solano lo hacen en España, mientras que Fernanda Arrieta, en Alemania.

    Mientras que en el plano local, seis jugadores representan al Prince of Wales Country Club y otras tres a Universidad Católica. Tres representantes también tiene el Club Manquehue, mientras que Old Gabs, COGS, Old Reds y Club Deportivo Alumni tienen a una jugadora de su plantilla en el listado.

    También aparecen seis debutantes en Mundiales. Este es el caso de Antonia Sáez, Antonia Morales, Constanza Muñoz, Paula Valdivia, Florencia Barrios y Simone Avelli.

    La última preparación

    Desde su llegada a Países Bajos, las Diablas han estado preparándose con una serie de amistosos. El primero de ellos fue contra China justo un día después de bajarse del avión.

    Luego, sumaron un nuevo encuentro preparatorio contra India y el último fue contra Inglaterra el miércoles en un formato de tres cuartos en el que acabaron igualando sin goles.

    Sobre este encuentro habló la seleccionada Denis Rojas, quien indicó que “pudimos mejorar en todos los objetivos que nos habíamos propuesto, del primero al último. Crecimos en la defensa, que era un objetivo muy importante sobre todo para el debut y culminar así con Inglaterra es algo muy positivo”.

    “Obviamente que a las Diablas les encanta crecer y sentimos que en el juego con pelota quedamos un poco al debe, pero sí mejoramos muchas cosas que estábamos siendo negligentes con nosotras, pero que hoy día dimos un paso importante”, complementó.

    La nómina mundialista de Las Diablas

    Natalia Salvador Marambio

    • Posición: Arquera.
    • Apodo: Nati.
    • Fecha de nacimiento: 28 septiembre 1993 (32 años).
    • Caps: 103.
    • Número de camiseta: 28.
    • Club actual: RST Santander, España.

    Antonia Sáez

    • Posición: Arquera.
    • Apodo: Anto.
    • Fecha de nacimiento: 21 junio 2001 (25 años).
    • Caps: 5.
    • Número de camiseta: 29.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    Fernanda Villagrán

    • Posición: Defensa.
    • Apodo: Feña.
    • Fecha de nacimiento: 12 agosto 1997 (29 años).
    • Caps: 124.
    • Número de camiseta: 3.
    • Club: Club Manquehue.

    Denise Rojas

    • Posición: Defensa.
    • Apodo: Denita.
    • Fecha de nacimiento: 4 julio 1995 (31 años).
    • Caps: 214.
    • Número de camiseta: 5.
    • Club: Universidad Católica.

    Fernanda Flores

    • Posición: Defensa.
    • Apodo: Feñi.
    • Fecha de nacimiento: 14 septiembre 1993 (32 años).
    • Caps: 233.
    • Número de camiseta: 6.
    • Club: Universidad Católica.

    Antonia Morales Orchard

    • Posición: Defensa.
    • Apodo: Tona.
    • Fecha de nacimiento: 31 julio 1997 (29 años).
    • Caps: 23.
    • Número de camiseta: 13.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    Francisca Irazoqui

    • Posición: Defensa.
    • Apodo: Franchu.
    • Fecha de nacimiento: 4 diciembre 2003 (22 años).
    • Caps: 33.
    • Número de camiseta: 17.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    Constanza Muñoz del Valle

    • Apodo: Moño.
    • Posición: Defensa.
    • Fecha de nacimiento: 31 julio 2002 (24 años).
    • Caps: 24 Número de camiseta: 31.
    • Club: Old Gabs.

    Doménica Ananías

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Dome.
    • Fecha de nacimiento: 18 agosto 1998 (27 años).
    • Caps: 88.
    • Número de camiseta: 4.
    • Club:Real Sociedad, España.

    María Sofía Filipek

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Sofi.
    • Fecha de nacimiento: 8 agosto 1994 (32 años).
    • Caps: 194.
    • Número de camiseta: 7.
    • Club: COGS.

    Constanza Palma

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Coni.
    • Fecha de nacimiento: 29 marzo 1992 (34 años).
    • Caps: 218.
    • Número de camiseta: 16.
    • Club: Universidad Católica.

    Agustina Solano

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Agus.
    • Fecha de nacimiento: 5 abril 1995 (31 años).
    • Caps: 112.
    • Número de camiseta: 19.
    • Club: RST Santander, España.

    Paula Valdivia

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Poli.
    • Fecha de nacimiento: 5 junio 1997 (29 años).
    • Caps: 97.
    • Número de camiseta: 22.
    • Club: Club Manquehue.

    Florencia Barrios Roccatagliata

    • Posición: Mediocampista.
    • Apodo: Flo.
    • Fecha de nacimiento: 24 mayo 2005 (21 años).
    • Caps: 5.
    • Número de camiseta: 23.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    María Jesús Maldonado

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Jesu.
    • Fecha de nacimiento: 13 agosto 1997 (29 años).
    • Caps: 116.
    • Número de camiseta: 8.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    Fernanda Arrieta Mesías

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Feña.
    • Fecha de nacimiento: 27 enero 2001 (25 años).
    • Caps: 69.
    • Número de camiseta: 9.
    • Club: Rot-Weiss, Alemania.

    Manuela Urroz Richter

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Manu.
    • Fecha de nacimiento: 24 septiembre 1991 (34 años).
    • Caps: 265.
    • Número de camiseta: 10.
    • Club: Old Reds.

    Josefa Salas Kuscevic

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Jo.
    • Fecha de nacimiento: 9 octubre 1995 (30 años).
    • Caps: 105.
    • Número de camiseta: 11.
    • Club: Club Deportivo Alumni.

    Simone Avelli Maira

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Simo.
    • Fecha de nacimiento: 6 mayo 2000 (26 años).
    • Caps: 26.
    • Número de camiseta: 15.
    • Club: Prince of Wales Country Club.

    Laura Müller

    • Posición: Delantera.
    • Apodo: Lau.
    • Fecha de nacimiento: 22 septiembre 2005 (20 años).
    • Caps: 27.
    • Número de camiseta: 18.
    • Club: Club Manquehue.

    Los grupos del Mundial

    Grupo A

    • Países Bajos
    • Australia
    • Chile
    • Japón

    Grupo B

    • Argentina
    • Alemania
    • Estados Unidos
    • Escocia

    Grupo C

    • Bélgica
    • España
    • Nueva Zelanda
    • Irlanda

    Grupo D

    • China
    • Inglaterra
    • India
    • Sudáfrica
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