Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

Un ataque con un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz fue registrado por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (Ukmto).

Se trataría de una agresión al casco de un buque granelero, anunciada este sábado por el centro marítimo. Todos los tripulantes fueron hallados a salvo y no se reportaron evaluaciones de daños. El impacto ambiental de la ofensiva se desconoce hasta el momento.

Desde Ukmto recomendaron a las embarcaciones “ transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa”.

Justamente, este pasado viernes el mandatario norteamericano, Donald Trump, señaló que el polémico paso marítimo será “muy pronto” parte del territorio estadounidense, tras el fin de la guerra con Irán.

“Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es”, declaró.

Por su parte, Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores iraní, respondió que “el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales”. Asimismo, afirmó que su nación no teme a las amenazas y enfatizó que la administración de Trump ha sufrido graves derrotas estratégicas hasta ahora.

“ El estrecho de Ormuz era, es y será iraní ; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo”, manifestó.

Ataque a petrolero Adnoc

Durante este sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó públicamente una agresión iraní hacia un navío petrolero afiliado con la compañía estatal emiratí Adnoc, mientras transitaba por el paso marítimo. No se registraron lesionados a raíz de la arremetida.

“Apuntar al transporte marítimo comercial y usar el estrecho de Ormuz como una herramienta de coerción económica o chantaje representa un acto de piratería por parte de Guardia Revolucionaria Islámica”, emplazaron desde la cartera.