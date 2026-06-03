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    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    En el operativo también se incautó una gran cantidad de madera avaluada en $3 mil millones, junto con más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de un centenar de municiones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de 17 detenidos y 40 vehículos incautados dejó un importante operativo realizado en la región de Ñuble enfocado en desarticular la mayor organización dedicada al robo de madera en la historia de la región.

    A raíz de una investigación realizada por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de Ñuble (SAC) y las brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y de Lavados de Activos (Brilac) de la PDI, es que se realizó el operativo donde se logró la incautación de madera avaluada en $3 mil millones.

    También se incautaron más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de un centenar de municiones, así como vehículos y maquinarias, avaluados en 1.500 millones de pesos

    El Jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, destacó que “se trata de una investigación criminal histórica que tardó cerca de un año y medio, y en las que se emplearon diversas técnicas de investigación, análisis criminal e inteligencia policial para reunir los medios de prueba suficientes tendientes a establecer la participación de esta asociación ilícita”.

    Este lunes se efectuó la formalización de los sujetos, decretándose para cuatro de los líderes de la organización la prisión preventiva. El resto de detenidos quedaron con medidas cautelares de prohibiciones de acercarse a predios de la empresa afectada, de salir del país y de comunicarse entre ellos.

    Cómo operaba la banda delictual

    En la audiencia, el fiscal de SAC, Álvaro Serrano Romo, expuso que el cabecilla del grupo era Carlos Jara Urra, quien tiene causas vigentes por delitos similares y es propietario de la Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada en la comuna de Chillán. Dicho lugar operaba como centro de operaciones, ya que contaba con diversos camiones, tractores y personas que realizan faenas en terreno para la tala, acopio y sustracción de madera.

    “En ese aserradero se recibía la madera, se procesaba y comercializaba. Incluso se falseaban guías de despacho, para justificar el transporte de madera sustraída y aparentar la legalidad del cargamento ante eventuales controles policiales o fiscalizaciones en las rutas”, explicó.

    Además, señaló que tres de los imputados eran empleados de una empresa que presta servicios a Forestal Arauco S.A -víctima de los robos-, e informaban al grupo delictual qué predios tenían menor vigilancia, y madera lista para ser cargada y robada.

    El fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, por su parte detalló que se pidió la retención de 28 productos bancarios. “Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio”, añadiendo que “seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”.

    Además, precisó que perseguirán también delitos tributarios, por lo que ya se ofició al Servicio de Impuestos Internos.

    El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda Palma, destacó el operativo señalando que “se trata del mayor golpe al robo de madera en la historia de la región”. Mientras que el seremi de Seguridad Pública de Ñuble, Héctor Ponce Ortega, precisó que el robo de madera es uno de los delitos priorizados en el plan contra el crimen organizado de este año 2026.

    El Juzgado de Garantía de Yungay dio un plazo de 5 meses para la investigación del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de Ñuble y de la PDI

    Más sobre:RoboPolicialFiscalíaPDIMaderaÑuble

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