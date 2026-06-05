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    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    El goleador histórico de San Lorenzo fallece este jueves a los 91 años.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino. Foto: @sanlorenzo

    Falleció José Francisco Sanfilippo. El exfutbolista argentino, goleador histórico de San Lorenzo, murió este jueves 4 de junio en Buenos Aires a los 91 años por causas naturales.

    Nacido el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo inició su carrera en las divisiones inferiores del Ciclón y debutó en Primera División el 15 de noviembre de 1953 ante Newell’s Old Boys. Una semana después marcó sus primeros dos goles con el club.

    Durante su paso por San Lorenzo se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Ganó el Campeonato Argentino de 1959 y terminó como goleador del torneo en varias oportunidades. En total, marcó 207 goles en 265 partidos con la institución, registro que lo mantiene como el máximo anotador de la historia del club.

    En 1963 fue transferido a Boca Juniors. Con el conjunto xeneize disputó la final de la Copa Libertadores de ese año, en la que Boca cayó ante Santos de Pelé. Posteriormente continuó su carrera en Nacional de Uruguay, donde convirtió 16 goles en 17 partidos.

    Más tarde jugó en Banfield y tuvo pasos por el fútbol brasileño con Bangú y Bahía. Con este último club obtuvo los campeonatos estaduales en 1970 y 1971.

    En 1972 regresó a San Lorenzo, donde integró el plantel que conquistó el Torneo Metropolitano y el Torneo Nacional de ese año. Tras esa temporada puso fin a su carrera profesional.

    Integró la selección argentina que ganó el Campeonato Sudamericano (actual Copa América) de 1957. También formó parte de los planteles que disputaron los mundiales de 1958 y 1962. En el certamen planetario de Chile jugó dos partidos y anotó un gol. En Suecia se quedó en el banco de suplentes.

    Luego de su retiro como futbolista inició una carrera como entrenador. Debutó como director técnico en 1976 al frente de Vélez Sarsfield. También tuvo un paso por los medios de comunicación, donde sumó popularidad por su estilo frontal.

    Luego de su retiro del fútbol, sostuvo haber marcado 440 goles en toda su carrera profesional.

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