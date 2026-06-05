La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

La NASA ha ordenado este viernes a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional (los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 y el astronauta Chris Williams) que se aíslen en la nave espacial Dragon mientras la agencia rusa Roscosmos reparaba.

La portavoz de la NASA Bethany Stevens ha informado que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, que Roscosmos “ha mitigado en la medida de lo posible hasta la fecha”.

“Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca. La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de estas grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y trabajos periódicos de reparación parcial”, ha explicado.

A raíz de nuevas fugas, Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa este viernes. Por precaución, la NASA ha ordenado a los cuatro miembros de la agencia pertenecientes a la misión SpaceX Crew-12, así como al astronauta de la NASA Chris Williams, que adopten una postura de máxima seguridad en la nave espacial Dragon mientras la reparación estaba en marcha.

Stevens ha asegurado que trabajan con la agencia rusa, junto con el resto de la comunidad internacional que da soporte a la estación espacial, para llegar a una solución “más permanente”.

Después de que Roscosmos pausara los trabajos de reparación estructural de este viernes en el interior del túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, mientras se evalúan más mediciones y datos, la NASA ha dado instrucciones a los miembros de la tripulación que se encontraban dentro de la nave espacial Dragon para que finalicen los procedimientos de refugio seguro y retomen las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

“Esperamos trabajar con Roscosmos en un enfoque colaborativo para solucionar las fugas”, ha subrayado la portavoz de la NASA después de que los astronautas retomaran su trabajo.