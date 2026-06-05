CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

    La portavoz de la NASA Bethany Stevens informó que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, que Roscosmos “ha mitigado en la medida de lo posible hasta la fecha”.

    Por 
    Europa Press
    Estación Espacial Internacional.

    La NASA ha ordenado este viernes a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional (los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 y el astronauta Chris Williams) que se aíslen en la nave espacial Dragon mientras la agencia rusa Roscosmos reparaba.

    La portavoz de la NASA Bethany Stevens ha informado que el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, que Roscosmos “ha mitigado en la medida de lo posible hasta la fecha”.

    “Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca. La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de estas grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y trabajos periódicos de reparación parcial”, ha explicado.

    A raíz de nuevas fugas, Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa este viernes. Por precaución, la NASA ha ordenado a los cuatro miembros de la agencia pertenecientes a la misión SpaceX Crew-12, así como al astronauta de la NASA Chris Williams, que adopten una postura de máxima seguridad en la nave espacial Dragon mientras la reparación estaba en marcha.

    Stevens ha asegurado que trabajan con la agencia rusa, junto con el resto de la comunidad internacional que da soporte a la estación espacial, para llegar a una solución “más permanente”.

    Después de que Roscosmos pausara los trabajos de reparación estructural de este viernes en el interior del túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, mientras se evalúan más mediciones y datos, la NASA ha dado instrucciones a los miembros de la tripulación que se encontraban dentro de la nave espacial Dragon para que finalicen los procedimientos de refugio seguro y retomen las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

    “Esperamos trabajar con Roscosmos en un enfoque colaborativo para solucionar las fugas”, ha subrayado la portavoz de la NASA después de que los astronautas retomaran su trabajo.

    Más sobre:NASAEstación Espacial InternacionalRoscosmosSpaceX Crew-12Chris WilliamsZvezdaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    Progresismo destaca su “liderazgo” y derecha lo acusa de “radical”: las reacciones por coqueteo de Boric con futura candidatura

    Cardenal Chomali se reúne con representantes sindicales: expresan preocupación por avance de la IA y automatización

    Lo más leído

    1.
    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    2.
    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    3.
    EE.UU. rechaza “cualquier intento de derrocar” a Paz y anuncia un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

    EE.UU. rechaza “cualquier intento de derrocar” a Paz y anuncia un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

    4.
    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas de cara al Mundial 2026

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas de cara al Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos
    Chile

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación
    Negocios

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”
    El Deportivo

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”

    “Me siento débil; no he podido comer ni moverme”: el crudo relato de Matteo Arnaldi tras su baja de Roland Garros

    Nicolás Córdova pide a Manuel Pellegrini para la banca de la Roja: “Todos queremos que venga; sería un honor trabajar con él”

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire
    Mundo

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire

    Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

    La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia