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    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    El fundación fue distinguida juntos con grandes personalidades del mundo, como Carlos Alcaraz, ganador al mejor deportista del año.

    Por 
    Daniel Bustos
     
    Christian González
    Foto: Premios Laureus en X.

    Este lunes el nombre de Chile se escuchó fuerte en el Palacio de Cibeles, en Madrid, durante la ceremonia de los Premios Laureus, instancia que galardona lo más destacado del deporte mundial; algo así como los Oscar del deporte.

    La Fundación Fútbol Más recibió la prestigiosa distinción Sport for Good Award, esto por su apoyo a la comunidad a través del balompié.

    Guillermo Rolando, director ejecutivo de la organización, destacaba hace algunas semanas a El Deportivo la importancia de estos premios: “Para muchos, son los premios más prestigiosos a nivel mundial. Reúnen a las grandes estrellas y equipos. Son ocho categorías. Están los mejores del mundo. Para nosotros estar en ese escenario, con esas grandes estrellas, es súper importante. Fútbol Más nace hace 18 años. Es un honor gigante, la verdad”.

    “Vinieron de Londres hace tres semanas a grabar. Habían visto nuestro trabajo en México, España y África. Se fueron sumando cosas con los años. Estamos en campos de refugiados en África, en colegios, en barrios. Es un premio a la trayectoria”, añadió.

    Entre las estrellas

    Cabe destacar que en la ceremonia realizada este lunes en España también estaban nominados los más destacados atletas del mundo. Por ejemplo, el galardón al Mejor deportista del año fue para el tenista Carlos Alcaraz.

    El hispano se impuso en una selecta lista a nombres como el pertiguista sueco Armand Duplantis (quien ganó la edición 2025), el tenista italiano Jannik Sinner, el piloto español y campeón de MotoGP Marc Márquez, el futbolista francés y actual Balón de Oro Ousmane Dembélé, entre otros.

    El nacido en Murcia ya había ganado un Premio Laureus en 2023, pero en esa ocasión fue como deportista revelación de ese año.

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