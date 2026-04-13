Los Premios Laureus son algo así como el Oscar del deporte mundial. Basta revisar la lista de nominados a los preciados galardones. Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Kilian Jornet, Marc Márquez, Yulimar Rojas y Egan Bernal, además de los campeones olímpicos Armand ‘Mondo’ Duplantis, Sydney McLaughlin-Levrone y Katie Ledecky figuran entre los postulantes a las distinciones que se entregarán el 20 de abril en el Palacio de Cibeles, en Madrid.

La lista incluye presencia chilena. La Fundación Fútbol Más figura entre las candidatas a recibir la prestigiosa estatuilla. En su caso, por su notable apoyo a la comunidad a través del balompié. “‘Joy’ es uno de los cinco principios fundadores de Fútbol Más, organización no gubernamental creada en Chile en 2008. El nominado al premio Laureus Sport for Good 2023, que ahora opera en 11 países de América del Sur, Europa y África, apoya a los niños en riesgo involucrándolos en torneos de fútbol, que se llevan a cabo tanto en escuelas como en vecindarios locales“, resalta el organizador de los premios.

Al lado de Carlos Alcaraz y Armand Duplantis: el prestigioso premio al que postula la fundación chilena Fútbol Más

“Para muchos, son los premios más prestigiosos a nivel mundial. Reúnen a las grandes estrellas y equipos. Son ocho categorías. Están los mejores del mundo. Para nosotros estar en ese escenario, con esas grandes estrellas, es súper importante. Fútbol Más nace hace 18 años. Es un honor gigante, la verdad”, destaca Guillermo Rolando, director ejecutivo de la organización, a El Deportivo.

El impacto es incalculable. “Vinieron de Londres hace tres semanas a grabar. Habían visto nuestro trabajo en México, España y África. Se fueron sumando cosas con los años. Estamos en campos de refugiados en África, en colegios, en barrios. Es un premio a la trayectoria”, resalta Rolando.

La recordada Tarjeta Verde.

“Fue una sorpresa. Al premio se nomina. Uno no postula. Hay una comisión que va decidiendo los premios. Hay muchos deportistas antiguos en la academia, en la que están, por ejemplo, Cafú, Marcel Desailly o Nadia Comaneci. En febrero nos enviaron un mail notificando de que Fútbol Más estaba entre los candidatos”

Bellingham y la Tarjeta Verde

El reconocimiento hacia Fútbol Más es, según sus palabras, cada vez más notorio. “El año pasado, Jude Bellingham fue a una actividad nuestra en Madrid. Ahí nos dimos cuenta de que estábamos en varios radares. A dimensionar la relación con muchos actores. A adaptarnos a distintos contextos en el mundo. Fútbol Más es de las pocas fundaciones de deporte que tiene activaciones en tres continentes”, destaca.

Hay una actividad, de hecho, que ya los había instalado en el contexto deportivo general: la Tarjeta Verde. En 2015, con motivo de la Copa América que terminó ganando la Roja, se realizó una campaña que llamaba a respetar la entonación de los himnos nacionales. El éxito que tuvo la extendió a las Eliminatorias. “Van 14 partidos. Chile nunca ha perdido cuando se muestra la Tarjeta Verde”, reluce Rolando.