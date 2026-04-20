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    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    El evento astronómico de este mes alcanzará su punto máximo en los próximos días.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile. Foto referencial de archivo

    Uno de los próximos eventos del calendario astronómico de este año corresponde a la lluvia de estrellas Líridas, que se mantiene activa desde mediados de abril y alcanzará su punto máximo en los siguientes días.

    Según resume el sitio especializado Star Walk, esta lluvia de meteoros es considerada una de las más antiguas de las que se tiene registro, al ser “observadas desde al menos 2.700 años”.

    De acuerdo al portal, el fenómeno puede producir alrededor de 18 meteoros por hora, aunque en ocasiones se presentan breves estallidos donde se alcanzan hasta 90.

    El punto radiante de las Líridas se encuentra en la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega, una de las más luminosas.

    Cuándo ver la lluvia de estrellas Líridas

    Star Walk indica que la lluvia de meteoros Líridas se encuentra activa desde el 14 al 30 de abril, pero alcanzará su punto máximo el miércoles 22.

    Sin embargo, el portal señala que este evento cuenta con mejor visibilidad desde el hemisferio norte del planeta, aunque también se podrá apreciar desde países del hemisferio sur, idealmente antes del amanecer.

    Al ver la lluvia de estrellas se recomienda encontrar un lugar alejado de la contaminación lumínica y ayudar a que la vista se adapte a la oscuridad, evitando la observación de luces durante unos 20 minutos, lo que permitirá apreciar los meteoros más débiles.

    Más sobre:CienciaAstronomíaLluvia de estrellasLluvia de meteorosLluvia de estrellas LíridasLíridasCuándo es la lluvia de estrellasHorarioHoraVer en Chile

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