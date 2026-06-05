Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el debate en torno al levantamiento del secreto bancario para enfrentar bandas de crimen organizado, a propósito de la discusión que se desarrolla en el Senado por el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

La discusión ha estado cruzada por la llamada Operación Tokio, en la que fue detenido José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario de origen venezolano que movió hacia el extranjero $78 mil millones derivados de actividades ilícitas del Tren de Aragua en Chile.

“El principal problema tiene que ver con la rapidez y la oportunidad con la que los bancos nos entregan la información. Es ilegible. La cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo información”, afirmó Valencia, en entrevista en radio Universo, este viernes, consultado por las dificultades que enfrentan al perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.

Por otro lado, Valencia manifestó la necesidad de discutir el fin del secreto bancario para instituciones públicas.

“Hemos sostenido de manera casi majadera que a veces esta discusión se ha distraído casi obsesivamente a la regulación de la protección del secreto bancario respecto de personas naturales”, planteó.

En esa línea, inquirió “cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado o los ministerios en sus cuentas corrientes”.

“No advertimos que haya una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros en nuestras vidas personales”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.