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    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    "Si no cuentan con las dos dosis, se recomienda no viajar", advirtieron desde el Minsal, ante el surgimiento de brotes en los países vecinos.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
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    Ad portas de las vacaciones de invierno de los escolares y el Mundial de Fútbol, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro hizo un llamado esta jornada a los padres y tutores que tienen planificado viajes al extranjero, que verifiquen que sus hijos tengan las dos dosis obligatorias de la vacuna contra el sarampión antes de salir del país.

    Esto, a raíz de del brote de este virus en los países vecinos ante las baja cobertura a la vacuna y la llegada de casos importados.

    “Tan importante como preparar el itinerario de vacaciones de invierno, también lo es tener el esquema de vacunación de los niños al día, especialmente, cuando en países como México, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos, se registran brotes de sarampión”, afirmó Pizarro.

    Así, la autoridad pidió a quienes viajen al extranjero revisar si cuentan con ambas dosis de la vacuna contra la enfermedad. Esta recomendación, enfatizó, es especialmente importante en el caso de los niños, quienes deben tener sus dos dosis sobre todo si saldrán del país.

    “La cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas” explicó.

    En esta línea, la autoridad sanitaria hizo hincapié en que es responsabilidad de los padres o tutores revisar el carnet de vacunación de sus niños y chequear que están protegidos contra el sarampión.

    Si los niños no cuentan con las dos dosis contra el sarampión, se recomienda no viajar. Por lo que se tienen que vacunar 15 días antes del viaje para tener inmunización”, afirmó la autoridad.

    Si bien Chile lleva más de 30 años sin transmisión autóctona, gracias a la estrategia de décadas de vacunación preventiva contra el sarampión a los 12 y 36 meses de edad, la dosis de refuerzo tiene una cobertura menor, por lo que se estima que hay 95 mil niños de hasta seis años que no cuentan con su esquema completo de protección contra el sarampión, de ahí la importancia de asegurarse de tener la inmunización dado los diversos brotes de la enfermedad en el mundo.

    Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto de Santiago, dijo que para junio y julio se esperan alrededor de 4 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, y que, de ellos, 45% saldrá del país tanto por vacaciones de invierno como en viajes relacionados con el Mundial de Fútbol.

    Registro de vacunas

    Según informó la subsecretaria, las personas pueden revisar la información de sus vacunas ingresando al sitio www.portalpaciente.minsal.cl con su Clave Única. En la sección “Tus Hijos”, se puede verificar la información de los niños hasta 14 años.

    En el caso de viajes al extranjero de lactantes de entre seis meses y un año -y que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra el sarampión- deben adelantar su vacunación para salir del país protegidos. Luego, al regresar, igualmente deben recibir las dosis de los 12 y 36 meses.

    Los menores de 18 años también deben regularizar sus dos dosis si es que no las tienen.

    Por otra parte, los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no tienen certeza de haber recibido las dos dosis, se les recomienda ponerse una dosis de refuerzo si es que tienen considerado viajar al extranjero.

    En caso de dudas, la Subsecretaria recordó que los viajeros pueden llamar a Salud Responde al 600 360 7777.

    Brote de ébola

    Junto con la vacunación contra el sarampión, la subsecretaria de Salud Pública también realizó una recomendación en cuanto el brote de ébola informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    “Hace algunas semanas la OMS decretó emergencia de importancia internacional de salud pública por el brote que ocurre en África, especialmente en República Democrática del Congo y Uganda", recordó.

    Sobre este punto, si bien indicó que el riesgo para Chile es bajo, “este existe”, por lo que el Minsal decretó alerta epidemiológica, iniciando así un proceso de vigilancia a viajeros en coordinación con la Policía de Investigaciones, las autoridades de la Dirección Aeronáutica Civil (DGAC) y la seremi de salud.

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