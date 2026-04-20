SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Servel publica nueva distribución de escaños para la Cámara de Diputados

    Como cada 10 años se cambió la distribución de representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Algunas zonas como el distrito de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén ganaron dos diputados.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El Servicio Electoral (Servel). Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cada diez años el Servicio Electoral (Servel) debe actualizar la distribución territorial de los 155 escaños que integran la Cámara de Diputadas y Diputados acorde a los distintos Censos. La representación de los legisladores está distribuida en 28 distritos (zonas que aglomeran diversas comunas en una misma región), y a cada distrito le corresponde un número asignado de representantes en la Cámara Baja. Así, el Servel asigna el número de diputados de cada distrito dependiendo de la magnitud del territorio y la población censada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos son los que van variando cada una década.

    El pasado jueves el consejo directivo publicó mediante una resolución la nueva distribución, contemplando reglas como que ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.

    Fachada del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Así, en lo que respecta a la Región Metropolitana uno de los principales cambios le tocó al distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), que históricamente ha favorecido a la derecha. Éste pasará de tener 6 a 8 diputados. Otro que aumentó dos escaños (de 6 a 8) es el distrito 14 (Calera de Tango, Talagante, Buín, San Bernardo y otras comunas). El distrito 9 (Recoleta, Huechuraba, Cerro Navia y otras comunas) pasará de tener 7 a 8 representantes, al igual que el distrito 12 (La Florida, Puente Alto y otras comunas). El distrito 13 (San Miguel, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y otras comunas) pasará de 5 a 6.

    En regiones hubo lugares que perdieron escaños, como es el caso de el distrito 4 en Atacama que integra Copiapó, Diego de Almagro, Caldera y otras, que pasará de tener 5 representantes a 3. También hubo un recorte de 2 legisladores en el distrito 24 de Los Ríos (Valdivia, Río Bueno, La Unión y otras comunas) que pasará de 5 a 3 representantes.

    En otras regiones también hubo pérdidas de escaños como en O’Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos y La Araucanía.

    Parlamentarios durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cabe destacar que luego de la publicación de la resolución en el Diario Oficial existe un plazo para que algún ciudadano pueda impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la decisión del consejo directivo de la redistribución.

    Usualmente estas decisiones generan polémica en el mundo político, porque algunos distritos que ganan o pierden escaños son considerados más por un determinado color político que otros.

    RegiónDistritoAntigua distribuciónNueva distribución
    Arica y Parinacota133
    Tarapacá233
    Antofagasta356
    Atacama453
    Coquimbo578
    Valparaíso688
    Valparaíso788
    RM888
    RM978
    RM1088
    RM1168
    RM1278
    RM1356
    RM1468
    OHiggins1555
    OHiggins1643
    Maule1777
    Maule1843
    Ñuble1954
    Biobío2088
    Biobío2156
    La Araucanía2243
    La Araucanía2376
    Los Ríos2453
    Los Lagos2543
    Los Lagos2655
    Aysén2733
    Magallanes2833
    Más sobre:ServelCámara de Diputadas y DiputadosElecciones parlamentarias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    Comisionado Soto defiende Plan Escudo Fronterizo y releva opción de corredor humanitario

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    Queda en prisión preventiva sujeto que chocó en estado de ebriedad en Ñuñoa y mató a otro conductor

    Defensoría de la Niñez expone ante comisión de Salud las barreras detectadas en la implementación de la IVE en menores

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    Lo más leído

    1.
    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    2.
    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    3.
    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    4.
    La desconocida advertencia del Minvu a la Dipres por recorte del 3%: “Profundiza el déficit presupuestario”

    La desconocida advertencia del Minvu a la Dipres por recorte del 3%: “Profundiza el déficit presupuestario”

    5.
    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional
    Chile

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    Comisionado Soto defiende Plan Escudo Fronterizo y releva opción de corredor humanitario

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo
    Negocios

    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo

    El desafiante adiós de Máximo Pacheco: “Codelco no está en crisis”

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$ 345 millones

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio
    Tendencias

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”
    El Deportivo

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general
    Tecnología

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”
    Cultura y entretención

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Japón reduce la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste
    Mundo

    Japón reduce la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores