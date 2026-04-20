Servel publica nueva distribución de escaños para la Cámara de Diputados

Cada diez años el Servicio Electoral (Servel) debe actualizar la distribución territorial de los 155 escaños que integran la Cámara de Diputadas y Diputados acorde a los distintos Censos. La representación de los legisladores está distribuida en 28 distritos (zonas que aglomeran diversas comunas en una misma región), y a cada distrito le corresponde un número asignado de representantes en la Cámara Baja . Así, el Servel asigna el número de diputados de cada distrito dependiendo de la magnitud del territorio y la población censada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos son los que van variando cada una década.

El pasado jueves el consejo directivo publicó mediante una resolución la nueva distribución, contemplando reglas como que ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.

Fachada del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Así, en lo que respecta a la Región Metropolitana uno de los principales cambios le tocó al distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), que históricamente ha favorecido a la derecha. Éste pasará de tener 6 a 8 diputados . Otro que aumentó dos escaños (de 6 a 8) es el distrito 14 (Calera de Tango, Talagante, Buín, San Bernardo y otras comunas). El distrito 9 (Recoleta, Huechuraba, Cerro Navia y otras comunas) pasará de tener 7 a 8 representantes, al igual que el distrito 12 (La Florida, Puente Alto y otras comunas). El distrito 13 (San Miguel, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y otras comunas) pasará de 5 a 6.

En regiones hubo lugares que perdieron escaños, como es el caso de el distrito 4 en Atacama que integra Copiapó, Diego de Almagro, Caldera y otras, que pasará de tener 5 representantes a 3. También hubo un recorte de 2 legisladores en el distrito 24 de Los Ríos (Valdivia, Río Bueno, La Unión y otras comunas) que pasará de 5 a 3 representantes.

En otras regiones también hubo pérdidas de escaños como en O’Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos y La Araucanía.

Parlamentarios durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Cabe destacar que luego de la publicación de la resolución en el Diario Oficial existe un plazo para que algún ciudadano pueda impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la decisión del consejo directivo de la redistribución.

Usualmente estas decisiones generan polémica en el mundo político, porque algunos distritos que ganan o pierden escaños son considerados más por un determinado color político que otros.