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    Cadem: 67% apoya Registro de Vándalos, pero 60% cree que quitar beneficios sociales afectaría más a sectores vulnerables

    El sondeo de Plaza Pública también reveló un amplio apoyo ciudadano a endurecer medidas contra el vandalismo y avanzar en la construcción de nuevas cárceles, aunque persisten dudas sobre el impacto social de algunas sanciones impulsadas por el gobierno.

    Por 
    Roberto Martínez
    Barricadas en Av, Grecia, comuna de Penalolen

    La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de junio, mostró un respaldo ciudadano a las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el vandalismo y las incivilidades, aunque también evidenció reparos respecto al impacto que algunas de estas sanciones podrían generar en los sectores más vulnerables.

    Uno de los puntos más relevantes del sondeo apunta al denominado Registro de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el Mandatario durante su primera Cuenta Pública, iniciativa que contempla sanciones para quienes cometan este tipo de actos, incluyendo eventuales restricciones para acceder a beneficios estatales.

    Según los resultados, un 67% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la creación de este registro.

    Sin embargo, un 60% sostuvo que quitar beneficios sociales podría terminar castigando más a las personas de menores ingresos que a quienes tienen mayores recursos económicos.

    Reparación del daño

    De igual modo, la encuesta arrojó que existe una fuerte inclinación ciudadana hacia sanciones vinculadas a la reparación de los daños provocados por hechos vandálicos.

    En concreto, un 49% consideró que el castigo adecuado frente a actos de vandalismo e incivilidades graves debería consistir en multas o en la reparación del daño causado. En paralelo, un 30% apoyó la idea de suspender temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado para quienes incurran en estos hechos.

    También, un 84% declaró estar de acuerdo con que, antes de retirar beneficios, se obligue a los responsables a reparar los perjuicios ocasionados.

    Pese a las dudas sobre el impacto social de estas medidas, el sondeo mostró también que un 60% cree que quitar beneficios sociales podría ayudar a disminuir los actos vandálicos.

    Respecto a las medidas específicas contempladas en el debate público, un 72% respaldó que quienes participen en hechos de vandalismo pierdan bonos o transferencias monetarias del Estado. Además, un 70% apoyó la suspensión de la licencia de conducir y un 69% la restricción del pasaporte.

    El estudio también mostró una mejora en la evaluación del Presidente José Antonio Kast.

    La aprobación del Mandatario subió dos puntos respecto del último sondeo publicado a mitad de semana, alcanzando un 43%, mientras que su desaprobación cayó cinco puntos, llegando al 50%.

    Amplio respaldo a construir más cárceles

    Otro de los temas abordados por la encuesta fue la situación penitenciaria y la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria en el país.

    Un 72% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con construir más cárceles, mientras que un 66% sostuvo que estos recintos deberían ubicarse en zonas alejadas de las ciudades.

    No obstante, el apoyo disminuye cuando se consulta por la instalación de estos establecimientos en territorios cercanos. Aunque un 65% respaldó la construcción de una nueva cárcel en su región, solo un 30% aceptaría tenerla en su comuna y apenas un 13% en su barrio.

    En paralelo, un 61% manifestó estar de acuerdo con la ampliación del penal Santiago 1.

    Más sobre:Encuesta CademRegistro de VándalosBeneficios socialesPresidente KastCárcelesNacional

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