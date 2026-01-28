Censo 2024: INE proyecta que la población de Chile alcanzará las 20.150.948 personas este 2026

A menos de dos años de la realización del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2024, hoy el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, junto a Ricardo Vicuña, director del INE, presentaron las Estimaciones y Proyecciones de Población en Chile, dando a conocer finalmente la esperada cifra de cuál es la proyección de la población del país.

Así, según se informó, se estima que la población de Chile alcance las 20.150.948 personas para el 2026, y se proyecta que el crecimiento natural diferencia entre nacimientos y defunciones sea negativo a partir de 2028.

En cuanto al crecimiento de la población total, se espera que continúe creciendo hasta mediados de la próxima década (2035), con 20.643.490 personas, lo que representa un aumento de 2,4% respecto de 2026.

Y ya a partir de 2036, se proyecta un descenso poblacional gradual, hasta alcanzar en torno a 17 millones en 2070.

Fecundidad, esperanza de vida y migración

En cuanto a la fecundidad, se indicó que ha registrado “un acelerado descenso” en Chile: en 1992 se estimaban 2,4 hijos por mujer, mientras que al iniciar la década de 2000 ésta descendió bajo el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer).

Así, se proyecta que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) disminuya a 0,97 hijos por mujer en 2025, y continúe descendiendo hasta mediados de la próxima década y posteriormente experimente una recuperación gradual, alcanzando niveles cercanos a 1,2 hijos por mujer hacia el final del período de proyección.

Por otra parte, de acuerdo a los resultados la esperanza de vida al nacer ha mantenido un aumento sostenido en el tiempo a pesar del efecto del Covid-19 que provocó un descenso entre 2019 y 2021 (de 1,7 años): si en 1992 se estimaba que una persona en promedio vivía 74,6 años, actualmente se proyecta que al 2070 la esperanza de vida al nacer será de 88,4 años (86,7 en el caso de los hombres, 90,2 para las mujeres).

Sobre migración, las proyecciones del INE suponen una reducción progresiva del saldo migratorio en el mediano plazo (diferencia entre inmigración y emigración de personas nacidas tanto dentro como fuera del país), con una estabilización hacia el año 2040.

Así, de acuerdo a las estimaciones, el saldo migratorio habría alcanzado un máximo de 200.000 personas en 2018, cifra que disminuyó debido a la pandemia por Covid-19 y a las restricciones a la movilidad internacional, para luego situarse en valores en torno a 140 mil personas entre 2021 y 2022 y volver a descender de forma posterior a dichos años.

Envejecimiento de la población y Sala Cuna Universal

Sobre los resultados, el bimistro García destacó la importancia de las cifras, expresando que contar con datos confiables “es una condición básica para diseñar e implementar políticas públicas oportunas que lleguen efectivamente a quienes lo necesitan”.

“Es un insumo invaluable para un buen gobierno” , sostuvo. En esto, junto con agradecer a todas las personas involucradas en la realización y análisis del Censo 2024, apuntó a la importancia de los resultados.

“Las estadísticas son las que permiten orientar el diseño y la implementación de políticas públicas. mejorar la gestión del estado en su nivel nacional, regional y municipal y tomar decisiones responsables sobre inversión pública en infraestructura, salud, educación o transporte”, afirmó la autoridad.

Asimismo, indicó: “Nuestro compromiso es claro, usar esta información con responsabilidad, ponerla al servicio del desarrollo de la cohesión social y del bienestar de las personas, porque cuando las políticas públicas se toman con buena información, el país avanza con más certeza, más equidad y hace un mejor futuro”.

Junto con esto, el biministro también hizo mención a la importancia que el proyecto de Sala Cuna Universal avance, indicando que “Chile está cambiando, está bajando la natalidad y nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más envejecida”.

“Estos no son sólo datos, son señales claras de desafíos sociales, económicos y culturales que el estado y el país no puede ignorar. La baja natalidad nos interpela directamente”, sostuvo, y en esto, advirtió, “no se trata de presionar decisiones personales, sino de preguntarnos con honestidad sobre las condiciones que estamos ofreciendo para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo sin sacrificar su proyecto de vida”

“Por ello es tan importante, y me refiero a algo que ocurre en este momento, avanzar en el proyecto de Sala Cuna para que éste se convierta en ley lo más pronto posible”, expresó.

El proceso de Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2024 comenzó el 9 de marzo de 2024, lo que significó que despliegue de 32.000 personas que, por cerca de cuatro meses, aplicaron en todo el país un cuestionario de 50 preguntas destinado a dar cuenta de la demografía chilena actual.

De 15.116.435 habitantes el 2002

El Censo 2024 es el primer empadronamiento que ha permitido tener cifras concretas de la población tras más de dos décadas sin tener números actualizados.

Cabe recordar que previo a estas nuevas cifras, el último Censo que que no sufrió cuestionamientos fue el del año 2002, cuando se informó que el país contaba con una población de 15.116.435 habitantes.

Desde entonces, el país no ha podido podido concretar un empadronamiento de población sin incidentes.

En septiembre del año 2012, se publicaron las cifras de la medición de ese año, las cuales arrojaron un total nacional de 16.634 603 habitantes. Esta cifra era menor a los 17 millones proyectados, por lo que levantó inmediantamente las alarmas.

En aquel entonces, Sebastián Piñera era presidente y reconoció, en agosto del 2013, que existieron fallas en el proceso.

“Quiero pedir, humildemente, perdón a todos los chilenos por esos errores”, señaló el entonces Mandatario.

La investigación judicial al respecto reveló que tras el error en la cifras se registraban varias irregularidades, como problemas en el cálculo de fecundidad, una encuesta poscensal fuera de plazo y falta de cobertura. Pese a esto, el Ministerio Público decidió no seguir adelante con la indagatoria, argumentando que si bien “hubo errores administrativos graves, tanto en la metodología como en el procedimiento aplicado, no hubo delito”.

Tras esta situación, el 2017 se realizó un Censo abreviado, el cual arrojó que en Chile habían 17.574.003 habitantes. Su tasa de omisión llegó a 4,7%, ya que 845 mil personas no fueron contabilizadas.

Previo a todo esto, el Censo de 1992 arrojó que habían en territorio chileno 13.348.401 habitantes.