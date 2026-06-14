En vivo: la UC se mide con Univesidad de Concepción para cerrar la primera rueda como escolta
Los cruzados recibirán al Campanil con el objetivo de recortar distancia con el líder Colo Colo.
Minuto a minuto
U. Católica 0-0 U. de Concepción
Inicia el partido
1’. Ya se juega en el Claro Arena. La UC se mide ante Universidad de Concepción.
El equipo del Campanil
La oncena de Garnero
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Concepción.
Los cruzados buscan cerrar la primera rueda con una victoria para instalarse como escolta de la Liga de Primera.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.