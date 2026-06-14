Doce personas murieron este domingo luego de que una avioneta utilizada para una actividad de paracaidismo se estrellara en un campo en el estado de Missouri, Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades locales, la aeronave transportaba a un piloto y 11 pasajeros que participaban en una salida de paracaidismo cuando cayó y se incendió cerca del Butler Memorial Airport, en la localidad de Butler.

El accidente ocurrió poco después de que el avión despegara desde un aeropuerto local, alrededor de las 11.30 horas, según informó el sheriff del condado de Bates, Chad Anderson.

La autoridad indicó que algunos familiares de los ocupantes presenciaron el accidente. Equipos de emergencia, voluntarios y representantes religiosos acudieron al lugar para asistir a los cercanos de las víctimas.

Mueren 12 personas tras caída de avioneta usada para paracaidismo en Missouri

La Patrulla de Caminos de Missouri informó que sus funcionarios se encontraban en el sitio del suceso, prestando apoyo al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

Según las primeras imágenes del lugar, los restos de la aeronave quedaron esparcidos en una zona de pasto cercana al aeropuerto, mientras equipos de emergencia trabajaban en el área.

La avioneta era operada por Skydive Kansas City, de acuerdo con Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bates.

Jacobs señaló que se trataba de una aeronave monomotor turbohélice y sostuvo, de manera preliminar, que el avión acababa de despegar y giró a la izquierda antes de caer.

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Sin embargo, las causas del accidente aún no han sido determinadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) llegó al lugar durante la tarde, mientras que un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fue enviado para encabezar la investigación.

Las autoridades también revisaron el área bajo la ruta de vuelo y no encontraron indicios de que alguna persona hubiera saltado antes del impacto.

El avión siniestrado corresponde a un Pacific Aerospace 750XL, modelo utilizado habitualmente para operaciones de paracaidismo, además de transporte de carga, vuelos de reconocimiento aéreo y evacuaciones médicas.

El sheriff Anderson afirmó que no existe riesgo para la comunidad y que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho “parece ser un accidente”.

El Butler Memorial Airport y la carretera ubicada junto al recinto permanecerán cerrados mientras se desarrollan las diligencias de los investigadores federales.