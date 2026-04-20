El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

Para la mayoría de los melómanos, los discos en directo suelen ser piezas de catálogo prescindibles, meros recordatorios de una gira. Sin embargo, para Lars Ulrich, fueron parte fundamental de su formación musical antes de convertirse en el batero de Metallica.

De hecho, nada puede reemplazar la descarga de adrenalina que, siendo un adolescente danés viviendo en Estados Unidos, sintió al descubrir a una banda insigne de la llamada New wave of British heavy metal, justamente con un álbum en directo.

El dato no es menor, puesto que la influencia del metal de los 70 fue crucial fue crucial para él. Así lo comentó años después.

“Hace 53 años, Deep Purple estuvo en Japón por primera vez... y esas grabaciones se convirtieron en Made In Japan, en mi humilde opinión, sin duda el mejor álbum de hard rock en directo de la historia. Lo he escuchado unas 18.000 veces, y cada vez que lo escucho, se vuelve más y más y más, y es increíblemente genial“, afirmó Ulrich al sitio Loudersound.com.

Y agregó: “Lo loco de escuchar esto, y como dije, lo he escuchado mucho, es que cuando escuchas las tres noches de los tres conciertos diferentes, las versiones de las canciones, todas son jodidamente geniales, pero son diferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, una noche Child In Time dura así, y la otra noche dura así, y la tercera noche dura así, porque el solo tiene una duración diferente, [Ritchie] Blackmore está de otro humor, Ian Paice toca contra él de esta manera, y eso crea estas vibraciones. Y luego Ian Gillan va por aquí, y luego Roger Glover mantiene esto, y Jon Lord va aquí con los teclados y allá, y todo es jodidamente genial".

Grabado durante tres noches en la primera gira japonesa de la banda inglesa (dos conciertos en el Festival Hall de Osaka, el 15 y 16 de agosto de 1972, y una noche en el famoso recinto Budokan de Tokio, el 17 de agosto de 1972), Made in Japan se publicó originalmente en el Reino Unido el 22 de diciembre de 1972 y en Estados Unidos el 3 de marzo de 1973.