SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    El baterista de Metallica reveló cuál es la obra maestra que considera el mejor registro en vivo de la historia y por qué asegura que el heavy metal no existiría sin este legendario grupo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Lars-Ulrich-net-worth

    Para la mayoría de los melómanos, los discos en directo suelen ser piezas de catálogo prescindibles, meros recordatorios de una gira. Sin embargo, para Lars Ulrich, fueron parte fundamental de su formación musical antes de convertirse en el batero de Metallica.

    De hecho, nada puede reemplazar la descarga de adrenalina que, siendo un adolescente danés viviendo en Estados Unidos, sintió al descubrir a una banda insigne de la llamada New wave of British heavy metal, justamente con un álbum en directo.

    El dato no es menor, puesto que la influencia del metal de los 70 fue crucial fue crucial para él. Así lo comentó años después.

    “Hace 53 años, Deep Purple estuvo en Japón por primera vez... y esas grabaciones se convirtieron en Made In Japan, en mi humilde opinión, sin duda el mejor álbum de hard rock en directo de la historia. Lo he escuchado unas 18.000 veces, y cada vez que lo escucho, se vuelve más y más y más, y es increíblemente genial“, afirmó Ulrich al sitio Loudersound.com.

    Y agregó: “Lo loco de escuchar esto, y como dije, lo he escuchado mucho, es que cuando escuchas las tres noches de los tres conciertos diferentes, las versiones de las canciones, todas son jodidamente geniales, pero son diferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, una noche Child In Time dura así, y la otra noche dura así, y la tercera noche dura así, porque el solo tiene una duración diferente, [Ritchie] Blackmore está de otro humor, Ian Paice toca contra él de esta manera, y eso crea estas vibraciones. Y luego Ian Gillan va por aquí, y luego Roger Glover mantiene esto, y Jon Lord va aquí con los teclados y allá, y todo es jodidamente genial".

    Grabado durante tres noches en la primera gira japonesa de la banda inglesa (dos conciertos en el Festival Hall de Osaka, el 15 y 16 de agosto de 1972, y una noche en el famoso recinto Budokan de Tokio, el 17 de agosto de 1972), Made in Japan se publicó originalmente en el Reino Unido el 22 de diciembre de 1972 y en Estados Unidos el 3 de marzo de 1973.

    Más sobre:MúsicaMetallicaDeep PurpleLars UlrichMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    Comisionado Soto defiende Plan Escudo Fronterizo y releva opción de corredor humanitario

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    Queda en prisión preventiva sujeto que chocó en estado de ebriedad en Ñuñoa y mató a otro conductor

    Defensoría de la Niñez expone ante comisión de Salud las barreras detectadas en la implementación de la IVE en menores

    Japón reduce la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste

    Lo más leído

    1.
    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    2.
    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    3.
    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    4.
    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional
    Chile

    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    Comisionado Soto defiende Plan Escudo Fronterizo y releva opción de corredor humanitario

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo
    Negocios

    John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo

    El desafiante adiós de Máximo Pacheco: “Codelco no está en crisis”

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$ 345 millones

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio
    Tendencias

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”
    El Deportivo

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general
    Tecnología

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”
    Cultura y entretención

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Japón reduce la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste
    Mundo

    Japón reduce la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores