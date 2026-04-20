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    Comisionado Soto defiende Plan Escudo Fronterizo y releva opción de corredor humanitario

    En resumen, en la comisión -que se extendió por cerca de dos horas- Soto explicó los tres ejes del proyecto: el control del movimiento transfronterizo terrestre y marítimo, el mejoramiento de la gestión fronteriza y el refuerzo legislativo e institucional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La tarde de este lunes el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, almirante (r) Alberto Soto, expuso ante la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados sobre el denominado Plan Escudo Fronterizo, sus objetivos, medidas implementadas y estado de ejecución en dicha zona del país.

    En la instancia también estuvo presente el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Se esperaba la presencia del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, pero se excusó.

    En resumen, en la comisión -que se extendió por cerca de dos horas- Soto explicó los tres ejes del proyecto: el control del movimiento transfronterizo terrestre y marítimo, el mejoramiento de la gestión fronteriza y el refuerzo legislativo e institucional.

    También detalló que los pasos fronterizos Chacalluta, Colchane e Hito Cajón han sido inspeccionados, mientras que Visviri, Chungara, Ollague y Jama/Sico, tienen pendientes su inspección para mayo.

    Luego dio a conocer que hay 18 ministerios coordinados para avanzar en la materia: Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Segpres, Segegob, Economía, Desarrollo Social, Trabajo, Obras Públicas, Salud, Vivienda, Agricultura, Minería, Transporte, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Mujer.

    Expuesto eso, el comisionado repasó las cifras -ya dadas a conocer a través de una entrevista radial de hace unos días- sobre el avance en la zona.

    En concreto, los trabajos de contramovilidad en las regiones alcanzan los 12.000 metros lineales (12 kilómetros), equivalentes a un avance total del 20% del total proyectado (60 kilómetros).

    Entregadas las cifras, relevó que están proponiendo “un corredor de tránsito humanitario a través de Perú y cómo lograr regularlo con la participación de los demás países”.

    “Eso ya fue elevado desde la oficina del comisionado administrativo del Interior con copia a la Administración de Organizaciones Exteriores. Estamos haciendo mucho más que, estamos tratando de abarcar todo lo que podamos con el equipo que tenemos”, señaló.

    Cuestionamientos opositores

    La sesión no estuvo exenta de cuestionamientos opositores. El diputado Luis Malla (PL) señaló que Yo creo “la zanja es es un aporte, pero no soluciona el problema de fondo que es el ingreso de extranjeros irregulares”. Algo similar planteó su par del PS, Emilia Nuyado.

    Sobre el punto, Soto respondió que hay “60 kilómetros proyectados de trabajo de movilidad de tierra, porque en el resto hay vigilancia electrónica avanzada o capacidad de reacción en fuerzas de Carabineros y del Ejécito”.

    Más sobre:FronteraMacrozona Norte

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