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    Culto

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Eric Clapton confiesa que su etapa en Cream fue el origen de un ruido que luego se le escapó de las manos. Descubre qué pensaba realmente de los gigantes que dominaron la escena tras su retiro.

    Por 
    Equipo de Culto

    Eric Clapton es un nombre que marcó la historia del rock. A bordo de sus bandas The Yardbirds, Cream, Blind Faith y Derek and the Dominos, y su interesante carrera solista. Todo amén de su estilo virtuoso para tocar la guitarra.

    Su aproximación al rock siempre fue desde el blues y la música negra, eso explica su militancia en el combo John Mayall & the Bluesbreakers y sus particulares homenajes al Delta blues en su álbum solitario Me and Mr. Johnson.

    Sin embargo, Clapton también tuvo una cercanía con el lado más crudo del rock. Así lo comentó el mismo en referencia a su banda Cream. “Creo que [Cream] fue una de las primeras bandas de heavy metal, probablemente sin saberlo -dijo el guitarrista en una entrevista de 1991 para el documental Strange Brew- Porque cuando Cream se disolvió y ya no estábamos juntos, Led Zeppelin llenó ese vacío. Se convirtieron en la primera banda de heavy metal oficial. Así que quizás Cream fue precursora de eso”.

    Sin embargo, curiosamente, su opinión del cuarteto Plant-Page-Jones-Bonham no era la más halagueña. Así lo cita Led Zeppelin: la biografía definitiva, del periodista Bob Spitz.

    “Eran muy ruidosos. Me parecía innecesariamente ruidoso”, opinó Clapton. “Me gustaba algo; de verdad que me gustaba algo. Pero era mucho, demasiado. Enfatizaban demasiado cualquier mensaje que quisieran transmitir, en mi opinión”.

    “Cream también era muy ruidoso”, agregó. “Nos obsesionamos con tener enormes bancos de amplificadores Marshall solo por capricho. Pero teníamos una base muy sólida en el blues y el jazz. Led Zeppelin retomó nuestro legado. Pero luego lo llevaron a otro lugar que no me impresionó demasiado”.

    Más sobre:MúsicaRockEric ClaptonLed ZeppelinMúsica Culto

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