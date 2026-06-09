Las mejores películas de Marilyn Monroe según IMDb (y dónde verlas)

1. Una Eva y dos adanes (Some Like It Hot, 1959) — 8.2

Esta obra maestra de la comedia dirigida por Billy Wilder sigue a dos músicos de jazz que, tras presenciar por accidente la Matanza de San Valentín a manos de la mafia, se ven obligados a disfrazarse de mujeres e ingresar a una banda musical femenina para huir del país. En el trayecto conocen a Sugar Kane (Marilyn Monroe), la vulnerable y encantadora cantante de la banda, de quien ambos se enamoran perdidamente mientras intentan mantener su fachada femenina en un hotel de Florida repleto de mafiosos y millonarios excéntricos. Marilyn brilla con luz propia demostrando un ritmo cómico impecable en una película llena de enredos de identidad que desafió las estrictas normas de censura de su época. Dónde verla: Disponible en Apple TV y Amazon Prime Video.

2. Eva al desnudo (All About Eve, 1950) — 8.2

Aunque Marilyn tiene un papel secundario y breve aquí, esta es una de las producciones más aclamadas de la historia de Hollywood. La trama gira en torno a Margo Channing (Bette Davis), una gran estrella del teatro que ve cómo su vida y su carrera se ven amenazadas por Eve Harrington (Anne Baxter), una joven y aparentemente ingenua admiradora que se mete en su círculo íntimo con el único fin de arrebatarle su éxito. Marilyn interpreta a la señorita Caswell, una joven aspirante a actriz descrita irónicamente en el guion como “una graduada de la escuela de arte dramático de Copacabana”. Su escena junto al despiadado crítico de teatro Addison DeWitt es memorable y sirvió para que la industria se fijara definitivamente en su potencial estelar. Dónde verla: Disponible en Apple TV de España (hay que acceder mediante una VPN).

3. La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle, 1950) — 7.9

Dirigida por el gran John Huston, esta joya fundacional del film noir (cine negro) detalla meticulosamente el planeamiento, la ejecución y el desastroso desenlace de un millonario robo de joyas perpetrado por un grupo de criminales expertos. La película se aleja de los clichés de buenos contra malos para humanizar a los ladrones, mostrando cómo la codicia, la traición y la mala suerte destruyen sus vidas tras el golpe. Marilyn interpreta a Angela Phinlay, la joven y hermosa amante de un corrupto abogado maduro que financia el plan. A pesar de contar con pocos minutos en pantalla, su magnética e inocente presencia en medio de un submundo tan oscuro y cínico dejó una huella imborrable en los espectadores. Dónde verla: Se puede ver en Apple TV y Prime Video.

4. Los inadaptados (The Misfits, 1961) — 7.2

Este melancólico drama crepuscular es famoso por ser la última película completada tanto por Marilyn Monroe como por el legendario Clark Gable. La historia sigue a Roslyn (Monroe), una mujer recién divorciada y emocionalmente herida que se establece en Nevada, donde conoce a un vaquero maduro chapado a la antigua (Gable), a un piloto herido y a un jinete de rodeos. Juntos emprenden un viaje al desierto para capturar caballos salvajes destinados a convertirse en comida para perros, una travesía física y psicológica que choca de frente con la profunda sensibilidad de Roslyn hacia la libertad y los seres vivos. La película es un retrato crudo del fin de una era y de la soledad humana, con un guion escrito especialmente para Marilyn por su entonces esposo, el dramaturgo Arthur Miller. Dónde verla: Disponible en Apple TV.

5. Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1953) — IMDb: 7.1

Este coloridísimo y divertidísimo musical de Howard Hawks consolidó definitivamente a Marilyn como la gran superestrella de su generación. Cuenta la historia de Lorelei Lee (Monroe) y Dorothy Shaw (Jane Russell), dos ingeniosas coristas y mejores amigas que viajan en un lujoso transatlántico hacia París. Mientras Lorelei busca casarse con su novio millonario bajo la estricta mirada de un detective privado contratado por su futuro suegro, Dorothy se dedica a romper corazones entre el equipo olímpico a bordo. De esta cinta se desprende el icónico número musical “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, un derroche de carisma y sátira donde Marilyn defiende con humor que los diamantes son los únicos compañeros fieles de una mujer en un mundo dominado por hombres. Dónde verla: Se puede disfrutar en streaming bajo suscripción en Disney+.