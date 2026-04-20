Queda en prisión preventiva sujeto que chocó en estado de ebriedad en Ñuñoa y mató a otro conductor

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a un sujeto que chocó a alta velocidad la noche del viernes en Ñuñoa, provocando la muerte de otro conductor y lesiones a una transeúnte.

El sujeto, que fue detenido tras el choque, circulaba borracho, marcando 2.01 gramos de alcohol por litro de sangre.

Se le imputaron los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones menos graves.

Tras la audiencia de formalización del sujeto que tuvo lugar este lunes, el fiscal Jorge Reyes, jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, precisó que los hechos se registraron en avenida Irarrázaval cerca de las 22.40 horas de este 17 de abril.

“El imputado, manejando a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, colisionó a otro vehículo, ocasionando la muerte de este otro conductor, una persona de 37 años de edad, de nacionalidad chilena. Además, luego de este accidente, y producto del mismo, atropelló a un transeúnte que se encontraba en el lugar, ocasionando lesiones menos graves”, explicó el fiscal.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del sujeto, la que fue acogida por el tribunal, decretándose un palazo de investigación de 90 días.