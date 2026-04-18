Accidente automovilístico provocado por conductor en estado de ebriedad deja un fallecido en Ñuñoa

Un fatal accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad se registró la noche de este viernes en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando un vehículo transitaba a alta velocidad por Avenida Irarrázaval de Poniente a Oriente. El auto inicialmente perdió el control, colisionó con un semáforo y posteriormente chocó con otro auto que avanzaba en el mismo sentido.

“ El accidente es de alta energía , lo cual también provoca que ambos vehículos pierdan el control”, explicó el capitán Felipe Ulloa, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente.

Tras el accidente, el capitán anunció el fallecimiento de un hombre que, pese a los primeros auxilios y la reanimación que le realizaron, murió. Asimismo, resultó lesionada una peatona que se encontraba en la calzada, y que actualmente está bajo observación en un centro asistencial.

El conductor del vehículo se mantiene en calidad de detenido y los antecedentes ya fueron dispuestos a la Fiscalía. El gramaje de alcohol en su cuerpo todavía es desconocido y los oficiales están a la espera de la realización de la alcoholemia.