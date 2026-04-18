Tres detenidos por robo a vivienda en Providencia: portaban arma de fuego y recuperan especies sustraídas

Tres hombres fueron detenidos este domingo tras ser sorprendidos robando al interior de una vivienda ubicada en avenida Brown Norte, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El procedimiento se inició luego de que la víctima alertara a Carabineros mediante un llamado al 133, tras percatarse, a través de las cámaras de seguridad de su domicilio, que tres sujetos habían ingresado al inmueble, el que se encontraba sin moradores, con la finalidad de sustraer distintas especies de valor.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros de Chile junto a funcionarios municipales de Providencia, quienes sorprendieron a los antisociales al interior de la vivienda.

Tres detenidos por robo a vivienda en Providencia: portaban arma de fuego y recuperan especies sustraídas JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Según explicó el capitán Felipe Ulloa, los sujetos escaparon al advertir la presencia policial.

“Estos sujetos se dan a la fuga, logrando la detención inmediata de dos de ellos, mientras que metros más allá se logró la captura del tercer sujeto”, indicó.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, los detenidos abordaron un vehículo para intentar huir, pero a pocos metros protagonizaron un accidente de tránsito, continuando posteriormente su fuga a pie.

Los tres imputados corresponden a F.A.V.G., de 23 años; I.S.V.A., de 28; y J.C.M., de 27, todos chilenos, mayores de edad y con antecedentes policiales.

Tres detenidos por robo a vivienda en Providencia: portaban arma de fuego y recuperan especies sustraídas. Imagen referencial.

Además, durante el procedimiento se logró recuperar la totalidad de las especies robadas e incautar un arma de fuego que los sujetos mantenían en su poder.

Respecto de versiones sobre eventuales disparos, el capitán Ulloa señaló que “al momento no tenemos antecedentes sobre eso”, aunque precisó que equipos especializados se encuentran realizando diligencias para establecer si el arma fue utilizada y si estaba apta para el disparo.

Asimismo, detalló que el ingreso al inmueble se produjo mediante escalamiento y que el vehículo utilizado por los detenidos no mantenía encargo por robo.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar la situación judicial de los imputados.