Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

A solo un par de días del 101° aniversario de Colo Colo, una noticia enciende las alarmas en el estadio Monumental. De acuerdo a información de Radio Bio Bío, durante esta tarde se realizó una incautación de una gran cantidad de fuegos artificiales en el recinto de Macul.

Según la emisora, la policía se constituyó en el recinto tras una denuncia del jefe de seguridad del club, quien declaró que, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del coliseo, se pudo observar la presencia de cinco hombres que accedieron al recinto durante la madrugada.

Los individuos se trasladaron hacia los baños del sector Lautaro, donde dejaron 694 elementos pirotécnicos. Hasta ahí se trasladaron los efectivos confirmando el hallazgo.

Amplio arsenal

En relación a lo informado por las autoridades, entre las especies que fueron incautadas, se encuentran 71 fuegos artificiales, tubo color café de 30 centímetros de largo, y 50 bengalas marca Pow, color negro. También aparecen cuatro bengalas color rojo sin marca y una bengala color naranja sin marca.

Por otro lado, la lista que detalla la radio, indica que se hallaron 50 fuegos artificiales rosados, 480 petardos de punta verde sin marca, además de 24 bengalas marca Sao Joao, dos tortas de pirotecnia de fabricación artesanal y 12 bengalas de luz, marca Cienfuegos.

En el operativo no se registraron lesiones y se realizó la correspondiente denuncia al Ministerio Público. Asimismo, se constituyó el GOPE para retirar el arsenal pirotécnico incautado.

En tanto, la Fiscalía instruyó que los elementos sean remitidos a este último grupo para su destrucción y fijación fotográfica de estas.

Domingo de celebración

Este domingo, el equipo de Fernando Ortiz saltará al campo de juego a las 18.30 horas, para medirse con Palestino. Las actividades en el recinto de Macul comenzarán tres horas antes, con un espectáculo artístico que tendrá grandes invitados.

El club popular anunció un show que tendrá como principal atracción la participación del emblemático grupo Los Jaivas. También estarán La Cofraband, conjunto que suele animar las previas de los encuentros, con adaptaciones de los cánticos que los hinchas albos le dedican a su escuadra; The La Planta, banda uruguaya de cumbia que lidera Nicolás Choca, que tiene éxitos como Universo paralelo, Pa’ Romper la Discoteka” y el remix de Ojitos Chiquititos, además del dúo Power Peralta.