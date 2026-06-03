Los detalles del fenómeno Tim Payne: de 4.000 seguidores a convertirse en una de las historias virales del Mundial. Foto: @timpayne__

Tim Payne llegaba al Mundial de Norteamérica como uno de los jugadores menos conocidos del torneo. Pese a ser habitual en la defensa de Nueva Zelanda, el futbolista de 32 años estaba lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a las grandes figuras. Sin embargo, durante los días previos al inicio del certamen, su nombre comenzó a multiplicarse en redes sociales hasta transformarse en uno de los fenómenos digitales más comentados del campeonato.

La historia comenzó en Argentina y rápidamente cruzó fronteras. En cuestión de días, Payne pasó de tener de 4.000 seguidores en Instagram a superar los 4 millones. Cifra que lo instala en el centro de una conversación que alcanza clubes, músicos y marcas.

El zaguero fue una de las figuras ante la Roja en el amistoso de marzo. También por años fue compañero de Marco Rojas, exvolante de Colo Colo. Ambos compartieron plantel en Nueva Zelanda entre 2012 y 2022. El exmediocampista se retiró y Payne sigue estando en la selección.

El origen de la campaña

El crecimiento de Payne tuvo su punto de partida en un video publicado por Valentín Scarsini (@elscarso), influencer argentino que propuso identificar al futbolista con menor presencia en redes sociales entre todos los participantes del certamen de Estados Unidos, México y Canadá. Tras revisar cuentas, encontró el perfil del defensor neozelandés.

El transandino invitó a seguir al futbolista. La propuesta tuvo una respuesta inmediata. En menos de un día, Payne ya había incorporado cerca de 700 mil nuevos seguidores. El crecimiento continuó durante las jornadas siguientes y terminó convirtiéndose en una tendencia. Usuarios de distintos continentes llegaron a sus redes sociales para conocer más detalles sobre su carrera.

La curiosidad generó un efecto multiplicador. El fenómeno también se trasladó a plataformas como TikTok, X, Facebook y YouTube, donde comenzaron a circular videos explicando la historia y recopilando las reacciones del futbolista ante la inesperada atención que estaba recibiendo.

Reacciones diversas

Mientras su cuenta aumentaba cientos de miles de seguidores por día, Payne continuó concentrado en la preparación de Nueva Zelanda para el Mundial. Con el correr de las jornadas, el defensor comenzó a interactuar con parte de la comunidad que se había formado alrededor de su perfil.

“Hola a todos... muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo. Solo quería decir, primero, gracias a ti Valen. Han sido 48 horas locas, por decir poco. También expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial. Apreció todo el amor de ustedes de todas partes del mundo”, señaló en un video.

Uno de los episodios más comentados del fenómeno se produjo cuando el músico argentino Ca7riel decidió sumarse a la tendencia. El artista publicó una canción inspirada en el defensor neozelandés. La repercusión llegó incluso al círculo cercano del jugador. Un video compartido en redes sociales mostró a Michelle Peters, la esposa de Payne, escuchando y cantando la canción.

La FIFA publicó contenido dedicado a Payne en su cuenta oficial de Instagram. La publicación incluía una imagen del jugador, una referencia directa a la explosión de popularidad que estaba experimentando. Los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda de rugby, realizaron una publicación de apoyo al defensor.

La fiebre por la figura

La popularidad de Payne también se trasladó al mercado de coleccionistas. Su lámina en el álbum oficial comenzó a ganar valor entre los fanáticos. En grupos de intercambio y redes sociales aparecieron publicaciones ofreciendo canjes específicos para obtener la imagen del defensor.

Mientras la popularidad del futbolista seguía creciendo, el Inter Miami confirmó que Nueva Zelanda disputará un amistoso ante Haití en el estadio del club de Florida.

El encuentro, programado para el 2 de junio como preparación para la Copa del Mundo, adquirió interés adicional debido a la presencia de Payne. Luego jugarán un amistoso ante Inglaterra. En el Mundial forman parte del Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán.